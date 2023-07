Rick Pitino, St. John’s land Tennessee transfère Chris Ledlum pour couronner l’énorme été

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

C’est l’un des principaux points à retenir de cette intersaison de basketball universitaire : l’Université St. John’s est de retour sur la carte et ne doit pas être prise à la légère.

Alors que nous nous dirigeons vers la deuxième moitié de juillet, l’entraîneur du Temple de la renommée Rick Pitino a remporté une autre victoire de recrutement pour le Red Storm, complétant la liste des Johnnies en décrochant l’attaquant de transfert Chris Ledlum.

L’aîné montant, qui a commencé l’intersaison en tant que transfert à Harvard après avoir joué trois saisons pour le Crimson, est maintenant à destination de New York après s’être initialement engagé dans le Tennessee pour jouer pour Rick Barnes. Un changement d’avis de Ledlum, originaire de Brooklyn, l’a ramené plus près de chez lui pour terminer sa carrière universitaire.

Avec une moyenne de 18,8 points et 8,5 rebonds par match la saison dernière, Ledlum est considéré comme un rebondeur physique coriace qui peut causer des problèmes de match avec son cadre de 6 pieds 6 pouces et 225 livres. Avec Ledlum ajoutant ses prouesses de rebond en zone avant aux côtés de Joel Soriano, senior de cinquième année, qui a terminé deuxième de la NCAA avec 25 doubles-doubles l’an dernier, la récente faiblesse de St. John sur la vitre devrait appartenir au passé.

« Il était à mon avis le talent et l’athlète le plus talentueux de notre ligue l’année dernière », a déclaré un entraîneur-chef de l’Ivy League à FOX Sports, interrogé sur Ledlum. « Ce n’est pas un bon rebondeur – c’est un rebondeur exceptionnel avec d’énormes mains. Tout ce qui lui tombe sous la main, il le garde. Honnêtement, il gagnerait beaucoup d’argent en tant qu’ailier serré de la NFL un jour, mais il peut aussi être un grand pro dans les cerceaux. Il est super polyvalent offensivement. La défense a besoin de travail, mais il peut garder le ballon. «

Alors que Pitino a mis en évidence l’intersaison avec les ajouts de portail de gardes hors concours comme le joueur de l’année en titre de la Ivy League Jordan Dingle, le transfert UMass RJ Luis, le transfert UConn Nahiem Alleyne et d’autres, on craignait que Soriano doive assumer la majeure partie de la charge à l’intérieur. C’est ce qui fait de l’ajout de Ledlum un excellent choix et un mouvement de déclaration des Johnnies en fin de match cette intersaison. Il sera vraisemblablement l’attaquant de départ de l’équipe.

L’atterrissage de Ledlum marque une deuxième éclaboussure consécutive pour Pitino, âgé de 70 ans, qui a ébranlé le meilleur étudiant de première année de St. John’s en une décennie avec la Caroline du Nord désengagée Simeon Wilcher, un garde combiné de 6 pieds 4 pouces qui se classe 34e dans le classement composite national 247 Sports pour la classe de recrutement de 2023.

Comme Ledlum, Wilcher a également choisi de rester à la maison, car il est originaire de Plainfield, NJ, où il a mené Roselle Catholic à des championnats d’État consécutifs.

Il y avait un consensus sur le fait que Pitino, qui est passé d’Iona à New Rochelle à un programme Big East affamé de succès, remettrait le Red Storm sur la carte. Les Johnnies, qui habitent le Madison Square Garden, n’ont pas brillé sous les lumières de New York depuis un certain temps, tombant dans un état de non-pertinence. St. John’s n’a pas remporté de match de tournoi de la NCAA depuis 2000.

Il ne fait aucun doute que St. John’s était en position de figurer parmi les 25 meilleures équipes et de se disputer une place au tournoi de la NCAA avec Pitino aux commandes – même avant l’ajout de Ledlum. Pour une équipe qui a été structurée pour s’adapter au basket-ball moderne avec un espacement et de multiples menaces de périmètre, la seule pièce manquante a maintenant été remplie avec le transfert du Tennessee.

Comme l’a dit Pitino, la patience n’est pas une chose à New York. Il n’a pas perdu de temps pour recruter Ledlum à l’origine avant de se rendre au Tennessee, visitant le transfert de Harvard chez lui moins d’une semaine au travail à St. John’s.

Mercredi, Pitino et son équipe ont gagné leur récompense et envoyé un dernier rappel en novembre, le Big East pourrait envisager un programme nouveau et amélioré de St. John’s.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter à @John_Fanta .