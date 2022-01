Rick Perry critique les projets de Biden de détourner du gaz vers l’Europe

« Je pense qu’il est sage que ces dirigeants mondiaux se parlent », a-t-il ajouté. « Et je l’exhorterais absolument à le refaire avec le président de l’Ukraine ou d’ailleurs avec le président de la Russie. C’est bon de parler. »

Le terminal pétrolier et gazier du port d’Odessa à Odessa, en Ukraine, le samedi 22 janvier 2022.

« Je pense que c’est la tristesse de cette administration. Soit leur manque de compréhension de l’économie pure, soit leur naïveté en ce qui concerne les décisions qu’ils ont prises concernant le secteur de l’énergie. [and] sur le changement climatique », a-t-il ajouté.

« La décision de Biden de téléphoner et d’appeler et de dire : ‘Hé, allez-vous augmenter vos exportations de GNL ?’ Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon », a déclaré Perry, faisant référence au gaz naturel liquéfié.

« Les gouvernements ont vraiment du mal à manipuler les marchés, et je pense que c’est ce que vous voyez ici », a déclaré mercredi Perry à Hadley Gamble de CNBC. L’ancien gouverneur du Texas a démissionné de son rôle en tant que haut responsable de l’énergie de l’ancien président Donald Trump en décembre 2019.

L’administration du président Joe Biden a cherché des moyens de sécuriser l’approvisionnement énergétique des alliés européens au cas où le Kremlin couperait brusquement les flux d’exportations de pétrole et de gaz en représailles aux sanctions.

