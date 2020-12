WASHINGTON, 8 décembre 2020 / PRNewswire / – « Au nom de la Fondation, nous sommes ravis que l’un de nos jeunes ambassadeurs du climat, Loay Radwan , a été reconnu par l’Envoyé des Nations Unies pour la jeunesse comme Jeune leader pour les objectifs de développement durable. Loay a été honoré parmi 7000 candidats pour ses nombreuses réalisations, y compris sa technologie G-Beetle, qui aide les agriculteurs à économiser l’eau et à s’adapter aux défis présentés par notre climat en évolution rapide.

Loay Radwan

À seulement 22 ans, Loay a montré un engagement indéfectible envers l’activisme climatique dans son pays d’origine Egypte et à l’étranger. Il est notamment devenu un ardent défenseur de la restauration du climat, qui ramène notre climat à son état préindustriel en éliminant de manière sûre et permanente l’excès de CO2 de notre atmosphère.

Loay apporte de l’urgence, de l’imagination et du talent à notre mouvement, et nous sommes honorés qu’il ait rejoint le chœur des voix qui poussent à l’engagement pour la restauration du climat. Avec son aide, nous continuerons à mobiliser les jeunes leaders pour lutter pour garantir une planète habitable aux générations futures. «

À propos de Rick Parnell et la Fondation pour la restauration du climat:

Rick Parnell est le PDG de la Fondation pour la restauration du climat (F4CR), une organisation à but non lucratif dédiée à la restauration du climat pour assurer une planète habitable aux générations futures. La restauration du climat, qui doit être effectuée en conjonction avec l’adaptation et l’atténuation, consiste à éliminer en toute sécurité et de manière permanente les billions de tonnes de CO excédentaire 2 de notre atmosphère. F4CR travaille avec des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises, des scientifiques, des chefs religieux, des gouvernements, des ONG et des citoyens du monde entier pour faire progresser l’utilisation de solutions naturelles et technologiques pour l’élimination permanente du carbone. Pour plus d’informations, visitez www.f4cr.org .

