Rick Owens a ouvert sa maison parisienne pour le défilé homme automne-hiver 2024

L’invitation pour le dernier défilé homme de Rick Owens – lors de la Fashion Week masculine automne-hiver 2024 de Paris – était une boucle de tissu jersey, cousue avec « Porterville », le titre de la collection. C’est aussi le nom de la ville dans laquelle le jeune Owens a grandi, située au pied de la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada en Californie. Il attribue à ses vastes paysages son amour du monumental – ainsi que le fait qu’il soit un lieu d’angoisse et de nostalgie chez les adolescents – qui continue de transparaître dans le travail du designer. “Je me souviens des petites brutalités d’une enfance sensible dans un pays critique”, a-t-il écrit dans une lettre publiée juste avant le début de la série.

Retour à la maison : défilé Rick Owens automne-hiver 2024

Rick Owens mode homme automne-hiver 2024 (Crédit image : avec l’aimable autorisation d’Owenscorp)

Le lieu du spectacle – avec des invités ayant juré de garder le secret à l’approche – était la maison actuelle d’Owens, place du Palais Bourbon à Paris, qu’il a achetée avec son épouse, Michèle Lamy en 2014. Ancien siège du parti socialiste français, il l’appelle son « palais de béton » et son « complexe de travail », où il a commencé à vendre ses collections il y a plus de deux décennies. À l’intérieur, l’espace en grande partie béton est peuplé de meubles clairsemés et brutalistes qui rappellent l’œuvre du designer. D’autres pièces contiennent les corniches et moulures historiques du bâtiment (bien que dépouillées de leur essence). Ce matin, les invités filtaient à travers ces différentes pièces, prenant place sur des meubles érigés sur leurs pourtours, la lumière hivernale pénétrant à travers les fenêtres et les lucarnes.

Cela change radicalement des présentations habituelles d’Owens, qui ont lieu chaque saison au vaste Palais de Tokyo à Paris, et souvent sur son parvis monumental à la déco (la saison dernière, les mannequins marchaient sous d’énormes bouffées de fumée colorée). Le créateur a déclaré que ce changement était en partie une réponse aux « temps barbares que nous traversons » (les dernières saisons ont vu Owens avoir du mal à créer des collections sur fond de guerre), décrivant le passage du spectacle à l’intimité comme une sorte de changement. de « retenue respectueuse ».

Une autre vue de la maison (photographiée précédemment et présentée dans le cadre de « À la maison avec Rick Owens » de Wallpaper) (Crédit image : avec l’aimable autorisation de Rick Owens)

En effet, la collection elle-même dégageait un sentiment d’intimité. Des formes vastes et hirsutes s’enroulaient autour du corps – une vision déformée du confort – tandis que les doudounes architecturales d’Owens étaient relevées haut sur le décolleté comme pour suggérer une protection. Ailleurs, une sensation de douceur se retrouve dans les « combinaisons spatiales » tout-en-un tricotées à partir de cachemire, d’alpaga et de mérinos recyclés doux. Certains étaient portés jusqu’à la taille avec des enchevêtrements de paillettes scintillantes dans de belles structures en forme de branches, à la fois étranges et délicates. D’autres looks ont pris une forme plus sombre, avec des vêtements éclipsant le corps ou confectionnés à partir de pneus de moto recyclés par Matisse Di Maggio, un spécialiste parisien des vêtements en caoutchouc.

“Les proportions de la collection sont grotesques et inhumaines, en réaction à certains des comportements humains les plus décevants dont nous serons témoins au cours de notre vie”, a déclaré Owens dans sa description de la collection. “Il existe l’éternel espoir utopique d’un endroit meilleur.”

Rick Owens mode homme automne-hiver 2024 (Crédit image : avec l’aimable autorisation de Rick Owens)

Pour peupler cette utopie, Owens a constitué un groupe de collaborateurs qu’il considère comme incarnant une nouvelle façon de vivre – « des créatifs qui vivent leur esthétique de manière provocante et complète ». Il s’agissait notamment de Steven de Fecal Matter et Gena Marvin, tous deux connus pour leurs regards dramatiques et surnaturels (une « dépravation joyeuse » décrit Owens). Tous deux ont défilé sur le podium, tandis que le designer londonien Straytukay a travaillé avec le designer sur les bottes gonflables distinctives qui sont apparues tout au long du défilé. Owens a également recréé une version DIY de sa botte signature « Kiss » du designer Leo Prothman, qu’il avait découverte en parcourant les réseaux sociaux.

Il s’agissait d’une émission sur la connexion et la communauté, sur la recherche du réconfort au milieu du désarroi du monde. Car quel meilleur sentiment de protection que de rentrer à la maison ?

