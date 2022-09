Rick Mercer remporte la médaille Leacock pour l’humour pour son mémoire « Talking to Canadians » – Kelowna Capital News

Le satiriste politique et personnalité de la télévision Rick Mercer a remporté la médaille commémorative Stephen Leacock pour l’humour.

La star de CBC a remporté le prix de 25 000 $ pour ses mémoires « Talking to Canadians », publiés par DoubleDay Canada.

Le livre retrace l’ascension du natif de Terre-Neuve-et-Labrador vers la célébrité à la télévision et détaille les moments cachés des succès du petit écran, notamment «Rick Mercer Report», «This Hour Has 22 Minutes» et «Made in Canada».

Mercer a devancé son compatriote et vedette de la CBC Mark Critch, qui était en lice pour ses mémoires “An Embarrassment of Critch’s”, publiés par Viking Canada et l’inspiration pour “Son of a Critch” de la CBC.

L’écrivaine saskatchewanaise Dawn Dumont était également partante pour son roman “The Prairie Chicken Dance Tour”, publié par Freehand Books, sur un groupe improbable de danseurs autochtones qui se lancent dans une tournée en Europe.

En tant que finalistes, Critch et Dumont remportent chacun 4 000 $.

Le gagnant a été annoncé samedi lors d’un dîner de gala du 75e anniversaire au Musée Leacock à Orillia, en Ontario. Parce que la pandémie de COVID-19 a perturbé les événements précédents, la fête a également célébré les gagnants et les finalistes de 2020 et 2021.

La Presse canadienne

RécompensesDivertissement