Rick Hummel, écrivain de baseball estimé basé à St Louis, décède à 77 ans

ST. LOUIS (AP) – Rick Hummel, un écrivain estimé qui a couvert les Cardinals de St. Louis et la Ligue majeure de baseball pendant cinq décennies pour le Post-Dispatch jusqu’à sa retraite l’année dernière, est décédé. Il avait 77 ans.

Hummel est décédé dans son sommeil à son domicile de la région de Saint-Louis tôt samedi après une courte maladie agressive, a déclaré lundi le Post-Dispatch.

« St Louis a perdu une légende en Rick Hummel », a déclaré le lanceur des Cardinals Adam Wainwright sur Twitter. « Toujours juste. Toujours dans une bonne humeur. Portant toujours une sorte de chapeau loufoque et un pantalon dépareillé qui me faisait sourire. Le respect et la confiance qu’il a gagnés auprès des joueurs sont une chose rare dans notre monde. … Prenant toujours des notes manuscrites impossibles à lire et ne citant jamais de manière erronée. Toujours à la recherche du meilleur des gens et en écrivant la vérité.

Hummel a été surnommé « The Commish » pour avoir organisé un jeu de société de l’American Professional Baseball Association avec des collègues, et le surnom est devenu si répandu dans tout le baseball que même le commissaire au baseball Rob Manfred et Bud Selig ont appelé Hummel par le label.

« Rick Hummel était l’un des écrivains de baseball les meilleurs et les plus respectés de son époque ou de n’importe quelle époque », a déclaré Manfred.

Selig connaissait Hummel datant de l’époque où Selig était propriétaire des Milwaukee Brewers.

« Le baseball manquera à Rick », a déclaré Selig, « non seulement parce qu’il était l’un des plus grands écrivains de baseball de notre époque, mais parce qu’il était un merveilleux ami, conseiller et clairement une grande source de connaissances sur le baseball pour tant d’entre nous au sein de le jeu au cours des 50 dernières années.

Hummel est né le 25 février 1946 à Quincy, dans l’Illinois. Il a fréquenté le Quincy High School, le Quincy College et l’école de journalisme de l’Université du Missouri, où il a obtenu un diplôme en journalisme en 1968.

Il a travaillé pour le Colorado Springs Free Press/Sun tout en servant également dans l’armée américaine et a été embauché en 1971 par Bob Broeg, le célèbre ancien écrivain Beat Cardinals qui était rédacteur sportif du Post-Dispatch.

Hummel a commencé à couvrir le baseball en 1973 et remplaçait l’écrivain de baseball Neal Russo lors d’un voyage à Cincinnati lorsqu’il a couvert le no-hitter de Tom Seaver le 16 juin 1978. l’écrivain national de baseball du journal.

« Le trajet de 51 ans, à l’exception de quelques vitres brisées, s’est déroulé sans heurts », a écrit Hummel dans une colonne d’adieu dans le Post-Dispatch en novembre dernier. «J’ai pu couvrir d’innombrables séries éliminatoires des Cardinals, dont trois champions des World Series, 35 World Series et les 42 derniers matchs des étoiles, commençant et se terminant au Dodger Stadium. Il y a eu la poursuite du coup de circuit Mark McGwire-Sammy Sosa en 1998 et `Whiteyball’ au milieu des années 1980 lorsque les Cardinals de Whitey Herzog ont joué un jeu différent de tout autre club de baseball.

« Il est possible, peut-être probable, que j’aie eu plus d’articles signés dans le Post-Dispatch – certainement dans la section des sports – que n’importe qui d’autre qui y ait jamais travaillé. Et, de cela, je suis fier.

Depuis sa retraite, il avait écrit plusieurs articles sur le baseball pendant l’entraînement du printemps et au début de cette saison pour l’Associated Press.

« J’ai été entraîné dans le 21e siècle à coups de pied et à cris », a écrit Hummel l’année dernière. « Quand je suis entré par effraction ici, la salle de rédaction était composée de machines à écrire, de tubes pneumatiques et d’éditeurs criant : « Copie ! » »

Hummel a été le lauréat 2006 du prix JG Taylor Spink du Temple de la renommée pour ses contributions méritoires à l’écriture sur le baseball, qui en 2021 a été rebaptisé Baseball Writers ‘Association of America Career Excellence Award.

Il a été sélectionné quatre fois Missouri Sportswriter of the Year par la National Sportswriters and Sportscasters Association, a été président de BBWAA en 1994, a été intronisé au Missouri Sports Hall of Fame et au St. Louis Sports Hall of Fame. Les cardinaux ont nommé leur espace médiatique Bob Broeg-Rick Hummel Press Box.

Il a écrit «Tom Seaver’s Scouting Notebook» avec Tom Seaver et Bob Nightengale, «The Commish and the Cardinals: The Most Memorable Games, as Covered by Hall of Famer Rick Hummel for the St. Louis Post-Dispatch», «One Last Strike: Cinquante ans de baseball, dix matchs et demi en arrière et une dernière saison de championnat » avec Tony La Russa et « Get Up, Baby ! : My Seven Decades With the St. Louis Cardinals » avec Mike Shannon.

Hummel laisse dans le deuil sa femme, Melissa; trois enfants issus de mariages précédents : son fils Scott Hummel et ses filles Christy et Lauren ; belle-fille Camilla Grone; et cinq petits-enfants.

