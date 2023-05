Rick Hoyt, qui est devenu un incontournable du marathon de Boston avec son père poussant un fauteuil roulant, décède à 61 ans

Rick Hoyt, qui, avec son père poussant son fauteuil roulant, est devenu un incontournable du marathon de Boston et d’autres courses pendant des décennies, est décédé. Il avait 61 ans.

Hoyt est décédé des complications de son système respiratoire, a annoncé lundi sa famille.

« Rick et notre père, Dick, ont été des icônes dans le monde de la course sur route et du triathlon pendant plus de 40 ans et ont inspiré des millions de personnes handicapées à croire en elles-mêmes, à se fixer des objectifs et à accomplir des choses extraordinaires », a déclaré la famille Hoyt dans un communiqué.

Rick Hoyt souffrait de paralysie cérébrale, ce qui l’a laissé tétraplégique, mais lui et son père sont devenus autant une partie du marathon de Boston que les pieds endoloris ou Heartbreak Hill. Avec Dick Hoyt poussant, les deux ont terminé le parcours 32 fois.

Ils ont également participé à plus de 1 000 autres courses, dont des duathlons et des triathlons ; en 1992, ils ont terminé une course à pied et à vélo à travers les États-Unis qui a parcouru 6 010 kilomètres en 45 jours. En 2013, une statue du père et du fils a été érigée près de la ligne de départ du marathon de Boston à Hopkinton.

Dick Hoyt est décédé en 2021.

« Il est difficile de croire qu’ils sont tous les deux décédés, mais leur héritage ne mourra jamais. Dick et Rick Hoyt ont inspiré des millions de personnes dans le monde », a déclaré Dave McGillivray, directeur de course du marathon de Boston et d’autres événements auxquels les Hoyt ont participé. « Nous vous serons toujours reconnaissants, Rick, pour votre courage, votre détermination, votre ténacité et votre volonté de vous donner pour que les autres aussi puissent croire en eux-mêmes, se fixer des objectifs et faire une différence dans ce monde comme vous l’avez fait. »