Rick Fuson, PDG de Pacers Sports & Entertainment, prend sa retraite et Mel Raines est promu

INDIANAPOLIS — Rick Fuson a rejoint pour la première fois le Pacers de l’Indiana en 1984 dans le but exprès de gérer le NBA All-Star Game 1985 à Indianapolis. Après avoir guidé l’organisation tout au long des préparatifs nécessaires pour le All-Star Game 2024, le premier depuis 1985, Fuson annonce sa retraite en tant que PDG de Pacers Sports and Entertainment quelques semaines seulement avant l’événement.

Selon un communiqué, Fusen démissionnera le 18 juin, mais il restera conseiller du propriétaire et président Herb Simon. Mel Raines, président et chef de l’exploitation de Pacers Sports and Entertainment, sera promu PDG.

“Personne ne se soucie plus profondément de cette entreprise, de nos employés ou de cette ville que Rick, et c’est avant tout ce qui a fait de lui un leader transformationnel et un défenseur efficace depuis quatre décennies”, a déclaré Simon dans un communiqué de presse. “Rick a gravi les échelons de l’entreprise, a assumé chaque rôle avec enthousiasme et loyauté et est devenu l’un des meilleurs de ce secteur. Je suis très fier de lui et très reconnaissant pour ses années de travail incroyable et d’amitié.”

Fusen est originaire d’Indianapolis et diplômé du lycée d’Arlington. Il a joué au football à l’Indiana sous la direction de John Pont et a obtenu en 1975 un diplôme en sciences politiques. Il a passé près de 10 ans à occuper son premier poste au sein de l’organisation, celui de directeur des événements spéciaux au Market Square Arena. Il a été promu vice-président exécutif de Pacers Sports & Entertainment en novembre 2001. Rick a été nommé directeur de l’exploitation en avril 2008. En septembre 2014, il est devenu président/COO.

Il a joué un rôle essentiel dans la refonte non seulement des Pacers en tant qu’organisation, mais aussi dans le façonnement du centre-ville d’Indianapolis. Il a dirigé la construction du Gainbridge Fieldhouse – initialement connu sous le nom de Conseco Fieldhouse – et en a fait la promotion non seulement comme une arène viable pour les Pacers, mais aussi comme un lieu pour des concerts et des événements sportifs nationaux et internationaux.

Sous le mandat de Fuson, Indianapolis a accueilli les Championnats du monde de basket-ball FIBA ​​2002 et les Championnats du monde de natation FINA 2004. Il est devenu un lieu hôte à tour de rôle pour les tournois de basket-ball masculin et féminin Big Ten et a accueilli les week-ends du premier et du deuxième tour des tournois NCAA masculins et féminins ainsi que les championnats régionaux. Il a accueilli le Final Four féminin en 2011 et 2016, et a aidé l’État de l’Indiana à accueillir l’intégralité du tournoi masculin de la NCAA 2021 selon des protocoles stricts liés au COVID-19.

Fuson a également joué un rôle clé en aidant Indianapolis à accueillir des événements majeurs qui n’ont pas eu lieu à Gainbridge Fieldhouse. Il a été coprésident du comité du village du Super Bowl 2012 et a participé à la planification du Final Four masculin en 1991, 1997, 2000, 2006 et 2011 ainsi que de l’événement 2021. Il a joué un rôle déterminant dans l’organisation du All-Star Game à Indianapolis pour la deuxième fois. Il était initialement censé accueillir le All-Star Game 2021, mais ce match a été joué à Atlanta avec une participation limitée en raison du COVID 19, et Indianapolis a obtenu le match 2024.

«Toute ma carrière a été, d’une manière ou d’une autre, un effort pour laisser ma ville et mon État un endroit plus fort et plus inclusif que celui dont j’ai hérité, et j’ai tellement de chance d’avoir passé quatre décennies à travailler pour et aux côtés de personnes extraordinaires qui partagent cet engagement », a déclaré Fusen dans un communiqué de presse. « Herb Simon et la famille Simon m’ont donné l’opportunité d’aider à diriger cette entreprise et à développer Indianapolis, et les mots ne pourraient jamais leur exprimer ma gratitude. J’ai hâte de voir Mel et le staff exceller et trouver de nouvelles façons d’accroître l’impact que PS&E peut avoir, sur et en dehors du terrain.

