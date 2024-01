Rick Fuson, PDG de Pacers Sports & Entertainment, annonce qu’il prendra sa retraite en juin

Le président et directeur de l’exploitation, Mel Raines, deviendra PDG, tandis que le président et directeur commercial, Todd Taylor, deviendra président des opérations commerciales.

INDIANAPOLIS – Rick Fuson, PDG de Pacers Sports & Entertainment, a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 18 juin, il prendrait sa retraite en tant que PDG. Fuson, qui a rejoint PS&E en juin 1984 en tant que directeur des événements spéciaux, a accédé au poste de PDG début 2022 après avoir occupé le poste de président et chef de l’exploitation depuis 2014.

Fuson restera conseiller du propriétaire et président Herb Simon, tandis que Mel Raines, président et directeur de l’exploitation de PS&E depuis 2022, prendra la relève en tant que PDG à partir de juin.

« Personne ne se soucie plus profondément de cette entreprise, de nos employés ou de cette ville que Rick, et c’est avant tout ce qui a fait de lui un leader transformationnel et un défenseur efficace depuis quatre décennies », a déclaré Simon. “Rick a gravi les échelons de l’entreprise, a assumé chaque rôle avec enthousiasme et loyauté et est devenu l’un des meilleurs de ce secteur. Je suis très fier de lui et très reconnaissant pour ses années de travail incroyable et d’amitié.”

Les 40 ans de carrière de Fuson chez PS&E ont été marqués par les expériences NBA All-Star. En 1984, il a été embauché par les nouveaux propriétaires des Pacers, Herb et Melvin Simon, et par le président des Pacers, Bob Salyers, pour aider à planifier et exécuter le NBA All-Star Game de 1985, qui a attiré plus de 40 000 fans au Hoosier Dome, un record pour ce match annuel qui a tenu jusqu’en 2010. Fuson a mené la charge pour ramener le NBA All-Star à Indianapolis en 2021 (maintenant 2024), supervisant la planification en tant que président du conseil d’administration du comité hôte du NBA All-Star 2024.

Le temps passé par Fuson à la direction exécutive de PS&E comprenait le déménagement des Pacers dans l’un des lieux les plus emblématiques de la NBA. En 1999, il a contribué à diriger la conception et la construction du Conseco Fieldhouse (maintenant Gainbridge Fieldhouse), a géré la transition de l’organisation vers leur nouvelle maison et a ensuite supervisé, avec Raines, les rénovations du Fieldhouse of Future achevées l’année dernière. Ce projet est le deuxième plus grand projet de rénovation de l’histoire de la NBA.

«Toute ma carrière a été, d’une manière ou d’une autre, un effort pour laisser ma ville et mon État un endroit plus fort et plus inclusif que celui dont j’ai hérité, et j’ai tellement de chance d’avoir passé quatre décennies à travailler pour et aux côtés de personnes extraordinaires qui partagent cet engagement », a déclaré Fusen. « Herb Simon et la famille Simon m’ont donné l’opportunité d’aider à diriger cette entreprise et à développer Indianapolis, et les mots ne pourraient jamais leur exprimer ma gratitude. J’ai hâte de voir Mel et le staff exceller et trouver de nouvelles façons d’accroître l’impact que PS&E peut avoir, sur et en dehors du terrain.

La passion de Fuson pour tirer parti du pouvoir du basket-ball pour créer un impact communautaire durable et la justice sociale a poussé PS&E à être plus intentionnel avec ses ressources et ses partenariats pour soutenir des causes importantes. Il défend depuis longtemps l’idée selon laquelle le succès se mesure autant par ce qui se passe sur le terrain qu’en dehors, un concept qui est devenu un aspect essentiel de la mission de l’entreprise. En tant que président de la Fondation Pacers, Fuson a également guidé l’organisation dans une refonte de ses priorités et de son orientation stratégique à la suite des troubles sociaux de 2020.

Même si la vision de Fuson a contribué à façonner la croissance de PS&E pendant plusieurs décennies, un élément essentiel de son héritage sera sans aucun doute son leadership lors de certains des grands événements les plus importants que la ville ait accueillis. Alors qu’Indianapolis cherchait à utiliser le sport comme stratégie pour développer sa marque et développer l’économie locale au cours des années 1980, par exemple, Fuson faisait partie de l’équipe de direction principale qui a organisé les Jeux panaméricains de 1987, produisant les cérémonies de clôture de l’événement. De même, Fuson a aidé à planifier et à exécuter les Championnats du monde FIBA ​​2002 et les Championnats du monde de natation FINA 2004 au Conseco Fieldhouse, deux grands événements mondiaux qui ont présenté la ville à un public international.

De plus, Fuson a coprésidé des événements spéciaux pour les Final Fours de basketball masculin de la NCAA en 1991, 1997 et 2000 ; a produit les cérémonies d’ouverture des Jeux mondiaux de la police et des pompiers de 2002 ; et a siégé au comité d’organisation local des championnats de basket-ball Big Ten de 2002, 2004, 2006, 2008-2012 et 2014. De plus, Fuson a coprésidé le comité du village du Super Bowl 2012, un effort qui a établi une nouvelle norme pour la NFL et est depuis devenu un modèle pour les villes hôtes de la NFL.

Fuson a été président sortant de l’Indiana Sports Corp., la première organisation de ce type dans le pays et un groupe dont il a été membre tout au long de sa carrière. Pendant que Fuson était au sommet du conseil d’administration de l’ISC, l’organisation a accueilli l’intégralité du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA 2021, un exploit nécessitant une immense coordination entre plusieurs organisations locales, étatiques et nationales. Il était un membre clé du comité d’organisation local et, avec un petit groupe de dirigeants locaux, a contribué à l’organisation d’un événement historique qui a fait d’Indianapolis le centre de l’univers du basket-ball.

“Les gens de tout le pays ont été émerveillés par la façon dont Indianapolis a pu préserver de manière créative tant d’éléments qui rendent le basket-ball universitaire spécial en mars”, a déclaré Fuson à propos de l’événement. “Cela n’arrive tout simplement pas par hasard.”

En termes simples, il a joué un rôle central dans l’exécution réussie d’un grand nombre d’entre eux et a par conséquent eu un impact substantiel sur l’évolution d’Indy pour devenir la meilleure ville d’Amérique pour les sports et les divertissements en direct.

“À une époque où de nombreuses organisations se retiraient, Rick et Ryan Vaughn, alors président, restaient concentrés sur l’opportunité que cela présentait à notre ville et à notre État”, a déclaré Julie Roe Lach, commissaire de la Ligue Horizon et présidente de l’ISC. “Le leadership et la passion de Rick ont ​​été essentiels pour y parvenir, et c’est le même leadership dont il fait preuve depuis des décennies en tant que défenseur des femmes et des minorités dans l’industrie du sport, d’un plus grand investissement dans la communauté et d’un soutien à la ville qu’il aime.”

De plus, Fuson a laissé une marque indélébile sur la ville et l’État qu’il aime en faisant partie de nombreux conseils et commissions créés pour servir les Hoosiers. Ses rôles en tant que membre de longue date du conseil d’administration de la Chambre de commerce d’Indianapolis, du Central Indiana Corporate Partnership, de l’Indiana Repertory Theatre, de l’Indianapolis Urban League, de Visit Indy et de Downtown Indy Inc. l’ont placé carrément au centre de la ville. évolution vers un centre mondial pour les sports et le divertissement en direct, les arts et la culture et les affaires. Mais plus important encore pour Fuson, ils lui ont donné une voix importante dans la défense des causes qui lui tiennent le plus à cœur.

Fuson a été un défenseur infatigable des causes de justice sociale, d’engagement communautaire et d’égalité raciale, des valeurs qu’il a veillées à refléter dans toute l’entreprise. En 2022, il a embauché le tout premier responsable senior de PS&E pour la diversité, l’équité et l’inclusion et a activement promu une plus grande diversité comme point clé au sein de l’organisation. Il a également renforcé cette composante de la mission axée sur la communauté de PS&E, avec pour résultat une plus grande intentionnalité dans tous les investissements communautaires.

Dans une interview accordée à WRTV en 2020 mettant en avant le programme de justice sociale de PS&E qu’il a contribué à créer, Fuson a déclaré : « L’une des choses les plus importantes que nous puissions faire est de nous assurer que nous gardons ces questions importantes au premier plan dans notre communauté. »

Fuson a reçu plusieurs prix prestigieux au cours de sa carrière, des reconnaissances qui soulignent l’impact qu’il a eu dans l’industrie du sport et du divertissement et au-delà. Il a été reconnu en 2023 par l’Indiana University College of Arts & Sciences comme leur ancien élève distingué et, en 2021, il a été félicité par le National Sports Business Journal dans sa section spéciale honorant les leaders en matière de diversité et d’embauche inclusive.

Il a également reçu d’autres distinctions importantes, notamment le prix du service communautaire des ambassadeurs d’Indianapolis en 1988 ; les « Indiana 250 », « Who’s Who in Hospitality », « Who’s Who in Sports » et « Forty Under Forty » de l’Indianapolis Business Journal ; et plus.

Enfin, Fusen est passionné par la formation de la prochaine génération de dirigeants à Indianapolis, une tâche à laquelle il a consacré beaucoup de temps. Au cours des cinq dernières années, il a été modérateur du programme de leadership Stanley K. Lacy, mentor du cercle de leadership de l’Indiana Latino Institute et chef de classe inaugural du programme Kennedy-King Marvelous Potential conçu pour soutenir les jeunes leaders de couleur. dans les quartiers autour d’Indianapolis.

“Rick a le cœur sur sa manche, n’a jamais peur de parler des choses en lesquelles il croit et est toujours prêt à rester ferme pour les causes qui font avancer notre communauté”, a déclaré Carolene Mays, dirigeante et défenseure locale, ancienne représentante de l’État de l’Indiana. et directeur exécutif sortant du parc d’État de White River. « Sa sincérité, sa passion et son optimisme inébranlable quant à l’avenir de notre État sont contagieux, et rares sont ceux qui ont eu l’impact qu’il a sur notre ville. »

Au cours des prochains mois, Raines assumera son nouveau rôle de PDG de PS&E. Originaire de South Bend, elle a rejoint l’entreprise en 2015 après avoir dirigé les opérations et les relations gouvernementales pour le Super Bowl 2012 à Indianapolis, et elle apporte plus de 30 ans d’expérience de haut niveau en matière d’opérations événementielles, législatives, politiques, d’entreprise et d’affaires publiques. . Elle a été chef de cabinet de la députée de l’Indiana Susan Brooks, assistante du vice-président des États-Unis Dick Cheney, directrice des opérations et conseillère principale pour six conventions présidentielles nationales et a débuté sa carrière au sein du bureau du sénateur américain Dan Coats.