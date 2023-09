Rick et Morty taquine la nouvelle bande-annonce de la saison 7 avec une affiche

Écoutez des morceaux effrayants de Scie X. David Duchovny parle Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées. Plus, Télécharger se prépare pour la saison 3 avec une nouvelle bande-annonce, et ce qui s’en vient Invasion. Spoilers maintenant !

Les derniers téléviseurs de Vizio deviennent entièrement quantiques

Orang Ikan

Selon Variétédoyen Fujioka (Alchimiste Fullmetal) et Callum Woodhouse (Toutes les créatures, grandes et petites) sont attachés à l’étoile dans Orang Ikan, un film de monstre poisson humanoïde se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par Mike Wiluan et se déroulant dans le Pacifique en 1942, l’histoire suit un navire japonais transportant « des prisonniers de guerre vers des territoires occupés comme esclaves ». Après avoir été torpillés par des sous-marins alliés, un soldat japonais et un prisonnier de guerre britannique se retrouvent bloqués sur une île déserte, mais découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls. Ils sont pourchassés par une féroce créature mythologique, le Orang Ikan, un hybride homme-poisson. Incapables de communiquer dans la langue de l’autre, les deux ennemis mortels doivent s’unir pour survivre à l’inconnu.

Stop motion

Variété rapporte qu’IFC Films et Shudder ont acquis les droits nord-américains et « sélectionnés internationaux » pour Stop motion, « un film d’horreur psychologique » récemment présenté en première au Fantastic Fest de cette année. Réalisé par Robert Morgan, le film met en vedette Aisling Franciosi dans le rôle d’Ella Blake, « une animatrice en stop-motion qui a du mal à contrôler ses démons après la perte de sa mère autoritaire. Soudain seule au monde, elle crée un nouveau film de marionnettes macabre, tout en luttant pour conserver sa raison. Alors que l’esprit d’Ella commence à se fracturer, les personnages de son film d’animation mènent leur propre vie terrifiante, et le pouvoir déchaîné de son imagination menace de la détruire.

Photo: Films IFC

Il vit à l’intérieur

Sanglant-dégoûtant a une nouvelle affiche pour le film d’horreur sur la mythologie indienne se déroulant au lycée, Il vit à l’intérieurde Creepy Duck Design.

Photo: NÉON

Scie X

Sanglant-dégoûtant a également un nouveau Scie X affiche vous mettant au défi de le voir en 4DX.

Photo: Porte des Lions

Dans le même ordre d’idées, un nouveau morceau de la partition de Charlie Clouser est désormais disponible en streaming sur Youtube.

Charlie Clouser – Blood Board (Edit) – Saw X (Bande originale du film)

Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées

David Duchovny décrit Sémataire pour animaux de compagnie : Lignées comme une « histoire de Frankenstein avec « un élément familial » dans une nouvelle featurette.

Le dernier magasin de vidéos

Une cassette VHS maudite hante un magasin de location de vidéos dans un extrait de Le dernier magasin de vidéos, un film d’horreur décrit comme «Héros de la dernière action se rencontre Mal mort» première aujourd’hui au Fantasic Fest.

Clip exclusif de The Last Video Store (2023) – Une horreur bien pire que des frais de retard

Quand le mal se cache

Ailleurs, un démon hante un village rural dans la caravane de Quand le mal se cachele dernier film de Terrifié réalisateur, Demián Rugna.

Quand le mal se cache – Bande-annonce officielle | HD | Films IFC

Les Exorcistes

HellraiserDoug Bradley de ‘s purifie un enfant possédé dans la bande-annonce de Les Exorcistesun film d’horreur étonnamment soigné de The Asylum.

Les Exorcistes – Bande-annonce officielle

Il était une fois un studio

Disney a également publié une bande-annonce pour Il était une fois un studioun court métrage célébrant le 100e anniversaire de la société, dont la première est prévue le 15 octobre sur ABC.

Il était une fois un studio | bande annonce officielle

Loki

Disney a également publié une nouvelle affiche pour la deuxième saison de Loki.

Invasion

Le Mouvement « s’est laissé prendre dans une attaque sauvage » dans le synopsis de « Points de pression », le sixième épisode de InvasionLa deuxième saison de.

Jamila et la bande arrivent à l’hôpital et trouvent une surprise. En route vers Camp Pierce, le Mouvement est pris dans une attaque sauvage.

[[Spoiler TV]

Futurama

L’équipage de Planet Express détermine si l’univers est réellement une simulation sur les photos de « All The Way Down », la finale de la saison de cette semaine. Futurama. Rendez-vous sur Spoiler TV pour plus.

Photo: Hulu

Photo: Hulu

Photo: Hulu

Photo: Hulu

Rick et Morty

BD a une nouvelle affiche pour la septième saison de Rick et Morty voir le duo au milieu d’un monde anormal Nuageux avec une chance de boulettes de viande scénario.

Photo: Natation pour adultes

Télécharger

Enfin, Amazon a publié une nouvelle bande-annonce pour la troisième saison de Télécharger première ce 20 octobre.

Télécharger la bande-annonce de la saison 3 (HD) de la série Robbie Amell sur Amazon

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.