Rick et Morty saison 6 : Tout ce qu’il faut savoir

Rick et Morty ont été confirmés pour revenir pour la saison six (et plus de saisons au-delà), et il ne reste plus longtemps à attendre.

Après une cinquième saison de haut en bas qui comprenait quelques-uns des meilleurs épisodes de la série – plus quelques ratés définitifs – il y a beaucoup d’appétit pour plus de Rick et Morty, mais quand les créateurs Dan Harmon et Justin Roiland rendront-ils le duo improbable à nos écrans ?

Vous pouvez également consulter Solar Opposites, une autre animation du co-créateur Roiland. Et si cela ne gratte pas la démangeaison, l’équipe de Rick et Morty laisse tomber de temps en temps des courts métrages brillants pour nous divertir.

Quand commence la saison 6 de Rick et Morty ?

La saison 6 de Rick et Morty sera diffusée 4 septembre 2022 sur Adult Swim aux États-Unis. Il tombera sur E4 en même temps au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il sera diffusé dans le au petit matin le 5 septembre 2022 pour les téléspectateurs d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord.

Si vous le manquez à la télévision, vous devriez pouvoir vous rattraper sur la page de streaming Adult Swim et All 4.

Si vous vivez ailleurs et qu’il n’y a pas de diffuseur officiel, il est possible de regarder Adult Swim depuis l’extérieur des États-Unis si vous souhaitez vous rattraper ou vous assurer que vous êtes prêt à partir au début de la prochaine saison.

La cinquième saison de l’émission a été diffusée à l’été 2021, avec la finale à double programme diffusée début septembre.

La bonne nouvelle est que Adult Swim est si confiant dans la série qu’en 2018, il a renouvelé la série pour 70 épisodes, nous sommes donc presque assurés que des années et des années de Rick et Morty à venir.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison six?

Bien que nous n’ayons pas de véritable bande-annonce pour la saison à venir, nous en avons encore (un peu dérangeant):

Cela ne veut pas dire que nous n’avons rien à vous proposer. Nous avons également arrondi les meilleur short Rick et Morty ci-dessous, alors vérifiez-les si vous ne l’avez pas déjà fait.

Combien y aura-t-il d’épisodes dans la saison 6 ?

Malgré la première saison en 11 épisodes, les autres saisons de Rick et Morty ont toutes comporté 10 épisodes, et la saison 6 ne sera probablement pas différente.

Cependant, le co-créateur Dan Harmon a discuté de l’idée de saisons plus longues lors de l’interview avec EW, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir un peu plus que cela à l’avenir.

“J’aimerais penser que j’ai suffisamment appris de mes erreurs de la saison trois pour que nous puissions certainement en faire 14 maintenant, mais ensuite je dois dire:” Ouais, mais tu es le gars qui dit que nous pouvons en faire 14 qui s’est avéré être avoir tort donc nous ne vous écoutons pas maintenant », a fait remarquer Harmon.

“La bonne façon saine d’aborder cela est que je veux le prouver avec les 10 premiers de la saison quatre – le prouver à nous-mêmes, à la production, au réseau – que c’est si facile que nous gagnerons des épisodes supplémentaires.”

Alors que ni la saison 4 ni la saison 5 n’ont franchi la barrière des 10 épisodes, il y a toujours de l’espoir que la saison 6 puisse réussir.

Casting de la saison 6 de Rick et Morty

L’ensemble du casting principal devrait revenir pour la saison six, avec Justin Roiland exprimant à la fois Rick Sanchez et Morty Smith et Chris Parnell prenant le rôle du père de Morty, Jerry. Spencer Grammer sera de retour en tant que sœur de Morty Summer et, bien sûr, ce ne serait pas complet sans Sarah Chalke exprimant la fille de Rick, Beth.

Quelle est l’intrigue de Rick et Morty saison 6 ?

Voici le synopsis officiel de la saison 6, qui correspond exactement à ce à quoi les fans de la série s’attendent :

C’est la saison 6 et Rick et Morty sont de retour ! Ramassez là où nous les avons laissés, pire pour l’usure et en panne de chance. Parviendront-ils à rebondir pour d’autres aventures ? Ou seront-ils emportés dans un océan de pisse ! Qui sait?! Pisse! Famille! Intrigue! Une bande de dinosaures ! Plus de pisse ! Une autre saison à ne pas manquer de votre émission préférée.

Regardez les meilleurs courts métrages de Rick et Morty

L’écart entre les saisons peut être frustrant, mais il apporte quelques bonus : de superbes courts métrages Rick et Morty, qui tombent sporadiquement.

Un de le meilleur est Samurai & Shogun, une version animée officielle de cinq minutes de samouraïs de la série, créée (en japonais !) par un studio d’animation japonais :

Si cela vous a plu, vous apprécierez peut-être… Samurai & Shogun Part 2 ! C’est vrai, ce suivi reprend (et conclut) l’aventure animée, et est tout aussi bon.

Après la saison cinq, nous avons eu droit à un autre court métrage d’anime, Rick et Morty contre Genocider. Celui-ci est encore plus long, du réalisateur de Tower of God Takashi Sano, avec un peu plus d’intrigue que le précédent.

Le plus étrange de tous est peut-être Bushworld Adventures, une épopée australienne de 11 minutes du créateur de YOLO: Crystal Fantasy, Michael Cusack. Ne vous attendez pas à comprendre quoi que ce soit, mais c’est un sacré tour.

Si vous voulez quelque chose de plus étroitement lié aux propres créateurs de la série, cela vaut vraiment la peine de regarder leur crossover Simpsons couch gag :

Et enfin, nous ne pouvions pas compléter cette liste sans inclure le trio d’action en direct de Adult Swim, Rick et Morty, avec nul autre que Christopher Lloyd – dont Doc Brown a été l’inspiration pour Rick en premier lieu.