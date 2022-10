La saison 6 de Rick et Morty est en pause. Avec les quatre derniers épisodes de la saison flottant quelque part dans l’espace, la série fait une pause de plusieurs semaines jusqu’au 20 novembre. Je l’attendrais avec impatience, mais je suis toujours aussi marqué que Morty et Summer du dernière Épisode de Thanksgiving.

“S’il vous plaît, utilisez ce temps pour élargir votre esprit en vue du reste de la saison”, a déclaré Adult Swim dimanche dans un tweet annonçant la pause. Une image note : « À dans six semaines » et montre Rick tenant les yeux de son petit-fils ouverts.

Jusqu’à présent, les épisodes de la saison 6 ont été diffusés sur Adult Swim des dimanches consécutifs à 23h00 HE / PT. La première partie de la saison suivait les aventures de Rick, Morty, Summer, Beth, Space Beth et Jerry. À la fin de l’épisode 6 – le plus récent qui s’est déroulé dimanche – Rick a annoncé qu’il avait corrigé le voyage du portail après l’avoir reporté au cours de la saison.

La sixième saison de Rick et Morty devrait éventuellement toucher HBO Max et Hulu (pour ceux qui n’ont pas Hulu + Live TV). En 2018, Adult Swim a renouvelé Rick et Morty pour 70 épisodes. Lorsque la saison 6 se terminera, nous en aurons vu 30.

Pour en savoir plus sur la saison 6, je m’en remets à cette description tirée d’un communiqué de presse : « C’est la saison six et Rick et Morty sont de retour ! Plus d’aventures ? Ou seront-ils emportés dans un océan de pisse ! Qui sait ? Pisse ! Famille ! Intrigue ! Un groupe de dinosaures ! Encore de la pisse !