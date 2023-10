Rick et Morty : Dan Harmon dit avoir eu des discussions sérieuses avec Warner Bros. Discovery pour développer un film

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415844/415844_600x315.jpg

Depuis sa première, Rick et Morty – 100% est devenue l’une des séries animées pour adultes les plus intéressantes et les plus pertinentes de ces derniers temps. L’humour acide et existentialiste de son approche générale, ainsi que l’affrontement constant entre les protagonistes, ont contribué à propulser l’histoire à des niveaux incroyables. Bien que beaucoup aient des réserves sur les dernières saisons, la puissance du programme ne peut être niée et c’est pourquoi Warner Bros. Discovery fera tout pour exploiter le matériel le plus longtemps possible aux mains de Dan Harmon, qui vient de confirmer que oui, ils prévoient un film.

lire: Justin Roiland, co-créateur de Rick et Morty, est déclaré innocent et se dit déçu de la façon dont il a été jugé

Justin Roiland et Dan Harmon Ils se sont rencontrés et ont sympathisé grâce à l’humour très particulier qu’ils partagent tous les deux, mais il leur a fallu plusieurs années pour travailler ensemble. Roiland s’est inspiré de Retour vers le futur – 96% pour réaliser une série de courts métrages parodiant le classique des années 80, et lorsque son ancien collègue le sollicite pour proposer à une société de production une histoire originale qui pourrait devenir une série à long terme, il reprend ce travail qu’ils ont développé ensemble. jusqu’à ce qu’il évolue vers Rick et Morty. Malgré combien il peut être difficile de travailler dans l’animation pour adultes en Occident, au milieu de nombreux préjugés et d’offres spécifiques, le principe était suffisamment intéressant et ils ont reçu le feu vert pour démarrer la série.

De quoi parle Rick et Morty ?

La série nous montre les aventures de Rick, un scientifique terre-à-terre et plutôt apathique qui voyage à travers le multivers accompagné de Morty, son petit-fils et équilibre moral qui a ses propres problèmes familiaux et apprend à se développer dans le monde réel. La misanthropie et l’agressivité naturelles de Rick sont en lutte constante avec l’anxiété et l’irritabilité de Morty, de sorte que l’équipe curieuse trouve souvent plus de problèmes que de réponses et d’alliances sur son chemin. L’animation nous présente également le reste de la famille, ainsi que différentes versions des protagonistes qui peuvent être très différentes et mettre en jeu la stabilité même de l’univers.

Affiche de Rick et Morty (Source : IMDb)

Il y a plusieurs années, lorsque la série était à son apogée, on parlait de faire un film exclusif, une nouvelle que les fans recevaient avec réserve. Le gros problème avec ce type de propositions est qu’elles ne fonctionnent pas toujours bien car le format est très différent et l’affection que les téléspectateurs ressentent pour les personnages n’est pas suffisante. Un long métrage doit être apprécié comme quelque chose d’unique et non comme quelques épisodes spéciaux montés de manière à respecter la durée habituelle de ce type de travail. Mais si le film ressemble à un chapitre ce n’est pas bien non plus car c’est pour cela que le programme original existe, qui propose déjà une approche assez intéressante et qui tient parfaitement la route.

Cela peut vous intéresser: Le scénariste de Rick et Morty compare JK Rowling à Justin Roiland après le succès de Poudlard Legacy

Aurons-nous un film Rick et Morty ?

Malgré ces doutes, beaucoup voulaient voir un film de cette série animée, soit en conservant le style, soit en passant au live action, une décision certes plus risquée mais qui pourrait donner des résultats intéressants. Cependant, le temps a passé et aucun progrès n’a été réalisé à cet égard, de sorte que les adeptes ont supposé que les plans s’étaient effondrés. Compte tenu de tous les problèmes auxquels Cartoon Network et la division animation de Warner Bros. ont été confrontés avant l’arrivée de David Zaslavil semblait certain que la série suivrait son chemin habituel au sein de l’entreprise, laissant de côté les autres projets dérivés.

Cependant, dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien, Dan Harmon Il a assuré que la société de production avait un grand intérêt à réaliser un film sur Rick et Morty. En fait, il a déclaré qu’ils avaient eu des « conversations sérieuses » avant le début de la grève des écrivains, qui a pris fin il y a quelques jours après une révision du contrat entre les syndicats. Maintenant que cet obstacle a été surmonté, les discussions sur la réalisation d’un film peuvent reprendre, bien qu’il n’y ait aucun détail sur les plans ni sur la date à laquelle un tel projet pourrait sortir, car ils en sont encore à leurs débuts.

Il a été confirmé il y a quelque temps que Rick et Morty Il y aurait au moins 10 saisons, donc un film pourrait arriver après la fin de la série pour plaire aux fans engagés qui ont passé tant d’années avec les protagonistes. Cependant, si après ce projet la société décide de donner le feu vert à plus d’épisodes, le film pourrait fonctionner pour relier les saisons ou présenter un cas particulier, même s’il devra offrir quelque chose de vraiment nouveau pour attirer des fans qui ne seront pas convaincus par cela. beaucoup. facilité. Pour l’instant, l’obstacle que l’animation doit surmonter est la sortie de Justin Roiland et le changement de voix des protagonistes, quelque chose qui ne sera pas facile, mais qui définira l’avenir de ce projet.

Continue de lire: Rick et Morty sera une meilleure série sans Justin Roiland, déclare le producteur