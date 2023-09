Rick et Morty d’Adult Swim révèlent le générique d’ouverture de S7

Rick et Morty les fans savent que le générique d’ouverture de la série est toujours une variété de « deux vérités et un mensonge ». Certains des scénarios sauvages aperçus dans la séquence sont extraits de la nouvelle saison, et certains ne sont que des erreurs surréalistes. Si tu espères saison septLe générique de vous donnera des indices sur le grand mystère de l’émission Adult Swim—la refonte de Rick et Morty après celui de Justin Roiland départ– eh bien, continue de retenir ton souffle.

Cependant, pendant que nous attendons et attendons et attendons de savoir qui ajoutera ses tuyaux au spectacle – si les grèves Continuez, en réalité, nous ne le saurons peut-être pas avant la première d’octobre – nous sommes toujours ravis de jeter un coup d’œil à la saison sept, aussi énigmatique soit-elle.

Crédits d’ouverture de la saison 7 | Rick et Morty | natation adulte

Des aperçus de la saison sept nous donnent un Summer buff, un très buff et flexible Jerry, une main de zombie perçant la tombe, le ski de langue alarmant vu dans la vignette ci-dessus, et quelle que soit cette histoire de danse des cupcakes Beth-vs-Beth :

Rick et Morty revient le dimanche 15 octobre à 23 h HE/PT sur Adult Swim, avec de nouveaux épisodes qui seront disponibles à l’achat auprès des détaillants numériques le lendemain.

