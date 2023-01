‘Rick et Morty’ abandonnent le doubleur principal Justin Roiland, Hulu coupe également les liens

Adult Swim a rompu ses liens avec le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, après que des accusations de violence domestique ont été déposées contre l’acteur vocal.

“Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland”, lit-on dans un déclaration posté par le compte Twitter de Rick et Morty mardi après-midi. “Rick et Morty continueront. L’équipe talentueuse et dévouée travaille dur sur la saison 7.”

Les autres projets de Roiland incluent la co-création de Solar Opposites de Hulu, dans lequel il exprime le personnage principal Korvo. La série était renouvelé pour une cinquième saison en octobre, mais Hulu a déclaré mercredi dans un communiqué que “nous avons mis fin à notre association avec Justin Roiland”. Solar Opposites et Koala Man, une autre émission de Hulu dans laquelle Roiland est impliqué, devraient continuer sans lui.

En janvier, des rapports ont fait surface que le bureau du procureur du comté d’Orange avait inculpé Roiland d’un chef d’accusation de coups et blessures domestiques avec lésions corporelles et d’un chef d’accusation de faux emprisonnement par menace, violence, fraude et / ou tromperie. Roiland a plaidé non coupable des accusations.

Roiland, qui a créé la sitcom de science-fiction animée pour adultes Rick et Morty avec Dan Harmon, exprime également les protagonistes Rick Sanchez et Morty Smith. Les rôles vocaux de Roiland seront aurait être refondu pour les saisons futures.

En 2018, Natation adulte commandé 70 épisodes de la série à succès, signant des accords à long terme avec Roiland et Harmon. L’émission a été renouvelée jusqu’à la saison 10 et il reste encore quatre saisons, après la fin de la diffusion de la saison 6 en décembre.

Roiland est également le fondateur du studio de développement de jeux vidéo Squanch Games. La semaine dernière, Roiland a démissionné de son poste.

“Le 16 janvier 2023, Squanch Games a reçu la démission de Justin Roiland,” lit la déclaration sur le site Web de Squanch Games, publiée mardi. “L’équipe passionnée de Squanch continuera à développer des jeux que nos fans adoreront tout en continuant à soutenir et à améliorer High On Life.”

Roiland n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.