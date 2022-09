Rick de Jong – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de West Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Rick de Jong – Conseiller sortant

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance, le développement et le logement accessible et abordable à West Kelowna ?

En tant que conseiller municipal pour trois mandats, je continue de soutenir la croissance intelligente. Le conseil peut contribuer à l’accessibilité du logement en encourageant et en soutenant le développement de diverses formes de logement telles que des appartements, des duplex, des maisons en rangée, des logements compacts et des maisons résidentielles unifamiliales afin que les différents besoins de ceux qui habitent à West Kelowna puissent être satisfaits. Le développement intercalaire est déjà en cours dans notre communauté et un tel développement doit être respectueux des quartiers existants dans lesquels ils se trouvent. Au rythme de croissance actuel, West Kelowna est bien placé pour répondre aux demandes de logement de notre communauté au cours des 10 prochaines années. 20 ans. Notre communauté s’agrandit et nous avançons ensemble !

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à West Kelowna?

La sécurité des rues est l’un des points centraux de ma campagne. Le conseil municipal travaille avec notre détachement local de la GRC pour établir les priorités stratégiques de la police communautaire. Les résidents de West Kelowna paient la majorité des coûts associés aux services de police dans notre communauté. Le conseil municipal devrait s’assurer que les fonds nécessaires pour soutenir les services de police locaux sont en place. Cependant, la reddition de comptes sur la façon dont ces dollars sont dépensés est également importante. La ville doit continuer à faire pression sur le gouvernement provincial pour qu’il s’acquitte de ses responsabilités en matière de maintien de l’ordre dans la grande région autour de West Kelowna. Mettre l’accent sur la police communautaire conduit à des rues et des quartiers plus sûrs.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

Traverser West Kelowna peut être difficile, surtout pendant les heures de trajet du matin et de l’après-midi. Nous devons continuer à prioriser et à améliorer nos réseaux routiers, y compris le développement de nouveaux trottoirs et pistes cyclables, le cas échéant. Le corridor de l’autoroute 97 est géré par la province, mais le conseil a un rôle à jouer en faisant pression et en soutenant les plans d’immobilisations provinciaux qui améliorent la circulation.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Ma célébrité préférée de l’Okanagan est Ben Klick. J’aime la musique country, Ben est un grand musicien et il vient de West Kelowna ! Félicitations à Ben Klick pour avoir remporté le prix de l’artiste interactif de l’année de la BC Country Music Association!

Conseil municipalCité de West KelownaÉlection 2022Élection municipale