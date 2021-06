Rick Carlisle quitte son poste d’entraîneur-chef des Dallas Mavericks | Nouvelles de la NBA

Les Dallas Mavericks ont confirmé que Rick Carlisle avait démissionné de son poste d’entraîneur-chef après 13 ans de responsabilité.

Carlisle, qui avait encore deux ans sur son contrat, a mené Dallas à un titre NBA en 2011.

Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, a publié une déclaration confirmant le départ de Carlisle, peu de temps après que l’entraîneur eut fait sa propre déclaration à ESPN.

« Après un certain nombre de conversations en personne avec Mark Cuban au cours de la semaine dernière, je l’ai informé aujourd’hui que je ne reviendrais pas en tant qu’entraîneur-chef des Dallas Mavericks », a écrit Carlisle. « C’était uniquement ma décision. »

Il a ajouté: « Dallas sera toujours à la maison, mais je suis enthousiasmé par le prochain chapitre de ma carrière d’entraîneur. »

Carlisle, 61 ans, a compilé un record de 555-478 en 13 saisons en tant qu’entraîneur des Mavs de 2008-21. Il a entraîné deux saisons avec les Detroit Pistons (2001-03) et quatre avec les Indiana Pacers (2003-07) et a également été entraîneur adjoint des New Jersey Nets, des Portland Trail Blazers et de l’Indiana. Son record de victoires et de défaites de tous les temps en tant qu’entraîneur-chef est de 836-689.

« Rick m’a informé aujourd’hui de sa décision de quitter son poste d’entraîneur-chef », a déclaré Cuban. « En plus d’être un formidable entraîneur de basket-ball, il était aussi un ami et un confident.

« Rick nous a aidés à amener le trophée O’Brien à Dallas et ce sont des souvenirs que je chérirai toujours.

« Je tiens à remercier Rick pour tout ce qu’il a donné à cette franchise et à cette ville. Nous lui souhaitons tout le meilleur. »

Dallas a perdu sa série éliminatoire de premier tour de la Conférence Ouest contre les Clippers de LA en sept matchs après avoir pris les devants 2-0 et 3-2 plus tôt dans la série.

















Les Mavericks étaient la tête de série n ° 5 de la conférence après un classement de 42-30 en saison régulière. L’attaquant vedette Luka Doncic a connu une autre saison stellaire et a été nommé dans sa deuxième équipe première consécutive All-NBA.

Mercredi, les Mavericks ont annoncé qu’ils « avaient mutuellement accepté de se séparer » du président des opérations de basket-ball Donnie Nelson, qui a servi à ce titre pendant 24 saisons.

ESPN et L’athlétisme a rapporté que Nelson était mécontent de l’influence toujours croissante du directeur de la recherche et du développement quantitatifs de l’équipe, Haralabos « Bob » Voulgaris. Doncic est éligible pour une prolongation de contrat maximale cette intersaison et a décrit le mouvement de Nelson comme « difficile ».