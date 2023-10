Rick Astley déclenche une « querelle » avec la star de BBC Breakfast alors qu’il menace de les « étouffer » dans une interview déroutante

Le chanteur Rick Astley a fait une démonstration surprenante en apparaissant sur BBC Breakfast alors qu’il déclenchait une « querelle » avec l’un des animateurs de l’émission.

Rick est connu pour ses succès, dont Never Gonna Hive You Up, était présent à l’émission matinale de la BBC après la sortie de son dernier album.

Les hôtes réguliers Jon Kay et Sally Nugent étaient sur place pour mettre la Grande-Bretagne au courant des derniers titres du programme avant d’accueillir une multitude d’invités différents.

Malgré sa personnalité habituellement joyeuse, il est apparu que les choses sont devenues un peu glaciales pour Rick lorsqu’il a découvert que quelqu’un d’autre était dans le studio de la BBC.

Juste avant de discuter avec le top du classement, Sally a averti son co-star, le présentateur météo de la BBC, Matt Taylor, que Rick était en studio.

En plaisantant clairement avec son copain de télévision, Sally a dit à Matt : « Matt, je pense que tu es probablement très content d’être là où tu es dans ton petit studio aujourd’hui parce qu’une de tes personnes préférées est ici sur le canapé – devine qui c’est. »

Le présentateur a répondu sans enthousiasme en plaisantant : « Suis-je son plus grand fan ?

Sally a ensuite plaisanté : « Vous l’êtes maintenant ! Il s’agit bien sûr de Matt, Rick Astley.

Rick et Matt ont eu une querelle grondeuse à propos des commentaires de Ben à propos de la star dans le passé.

En apprenant que Matt était dans le studio, Rick a fait une démonstration déconcertante en menaçant « d’étouffer » le présentateur.

Rick a agité ses mains comme s’il agrippait violemment le cou de Matt en disant : « Grr, où est-il ? Où est-il? »

Dans le but d’apporter un peu de clarté sur la situation, Sally, 52 ans, a déclaré : « Je devrais expliquer aux gens qui regardent à la maison, c’était il y a quelque temps maintenant que nous avons demandé à Matt à l’antenne, n’est-ce pas ? Que penses-tu de Rick Astley ?

Intervenant, Rick a ajouté: « Oui et il a juste dit ‘Meh' » et a haussé les épaules et j’étais assis juste là mais je ne lui en veux pas, tout va bien. C’est parfait. »

Semblant enterrer la hache de guerre malgré leur tension, Jon Kay a demandé à Rick s’il avait pardonné à Matt ses commentaires passés peu recommandables.

Le chanteur a répondu : « Ouais, il n’y avait rien à pardonner, absolument rien à pardonner. »