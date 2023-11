Rick Arvielo de NAF parle de l’IA, de la délocalisation de la technologie et de ne pas tout gâcher

Sarah Wheeler, rédactrice en chef de HousingWire, s’est entretenue avec Rick Arvielo, co-fondateur et PDG de Nouveau financement américain (NAF), pour parler de l’IA, des raisons pour lesquelles il a choisi de lancer NAF Technology India et de la manière dont NAF continue d’innover. Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Sarah Wheeler : Le New American Funding est connu pour construire plutôt que d’acheter de la technologie. Êtes-vous toujours dans ce mode ?

Rick Arvielo : Oui, et en fait, nous avons vraiment redoublé d’efforts. J’ai toujours en quelque sorte mené la charge dans notre développement technologique, et à mesure que nous grandissons, il est de plus en plus difficile pour moi de consacrer le temps à m’immerger là-dedans. Ainsi, au cours des deux dernières années, nous avons fait appel à de grands dirigeants – nous avons eu la chance d’attirer certains des meilleurs talents vers New American Funding,

Une autre décision assez importante que nous avons prise remonte à environ un an et demi : nous avons pris la décision de compter sur une aide étrangère. Mais ayant une certaine expérience dans ce domaine, je ne voulais pas vraiment trouver de fournisseurs offshore sous contrat. Nous avons donc décidé d’ouvrir notre propre entreprise en Inde : NAF Tech Inde. Nous avons actuellement environ 150 employés de New American Funding pour nous aider à compléter notre objectif quelque peu ambitieux en matière de développement technologique.

SW : Comment s’est déroulée cette expérience ?

RA : C’est bien! Nous faisons appel à des entrepreneurs ici et là depuis un certain temps simplement parce que c’est souvent moins cher, mais ce que nous constatons, c’est qu’avec les entrepreneurs, souvent, ils vous donnent leurs joueurs « A » pour vous faire conclure un contrat, puis ils les déplacent. les gens vers leur prochaine cible. Ensuite, vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas à la hauteur de la barre initiale. Nous venons donc de réaliser que la seule façon pour nous de contrôler ce monde est de le posséder nous-mêmes – et c’est toute une entreprise.

Vous devez vous constituer en société là-bas, vous devez obtenir de l’espace et le construire, vous devez trouver le leadership et ensuite commencer à embaucher du personnel. Cela a pris environ un an, mais cela fait maintenant environ un an que nous sommes au complet.

Le défi avec les États-Unis a vraiment beaucoup à voir avec l’escalade des échelles salariales. [for tech workers] ce qui est très difficile à digérer dans un marché comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement. Cela vous fera remettre en question votre décision de construire plutôt que d’acheter ! Mais aussi, lorsque vous faites venir des gens, il faut un certain temps pour les familiariser avec votre pile technologique. Et s’ils sont ensuite attirés par quelqu’un qui veut les payer un peu plus, c’est simplement une grosse dépense à digérer.

Donc, avoir un pied en Inde, où ils ont une vaste expertise, et les intégrer réellement au nouveau financement américain afin que nous puissions les endoctriner dans notre culture – quelque chose qui les tient autant à cœur que les Américains – a été un exercice amusant.

SW : Est-ce similaire à avoir simplement un autre emplacement ?

Je dirais que la seule chose qui est un peu différente, ce sont les fuseaux horaires. Mais nous vivons de toute façon dans un monde virtuel à l’heure actuelle : la plupart de nos techniciens ne travaillent pas dans notre siège social, ils travaillent où qu’ils soient.

Je pense que la qualité des ingénieurs là-bas est vraiment bonne. Nous constatons maintenant que nous devons investir pour attirer davantage de spécialistes des produits en Inde afin qu’ils connaissent parfaitement ce que nous faisons. Ainsi, lorsqu’ils sont occupés pendant la nuit et qu’ils sont bloqués ou ont besoin d’aide, il y a quelqu’un sur place qui peut répondre à ces questions. Nous commençons également à construire cette infrastructure maintenant.

SW : Quels avantages cette méthode de construction vous apporte-t-elle sur ce marché particulier ?

RA : La rentabilité est probablement le plus grand avantage. Il y a une différence marquée entre ce que vous devez payer à un technicien ici aux États-Unis et ce que vous devez payer à un technicien en Inde. Ne profiter de personne. Mais nous sommes financés par des fonds privés – nous ne sommes pas publics, il n’y a que Patty et moi – nous devons donc faire très attention à l’argent que nous dépensons, en particulier dans un marché immobilier sous pression comme le nôtre. Donc, pour aller aussi fort et aussi vite que nous le souhaitons dans nos initiatives technologiques, nous devions faire appel à une ressource à moindre coût pour compléter et nous aider à respecter notre budget.

Logiciel : Est-ce que vous proposez beaucoup de produits différents pour eux ?

RA : Notre objectif est toujours d’améliorer l’expérience de nos émetteurs de prêts et de nos consommateurs. Les Millennials sont des natifs du numérique et la génération Z ne connaît rien d’autre qu’une expérience de style de vie numérique. Notre objectif est de prendre cela au sérieux et d’essayer de développer des technologies à la fois pour nos agents de crédit et nos consommateurs, afin de leur offrir une expérience en temps réel.

Quand j’ai regardé les fournisseurs qui ont fait beaucoup de cela, cela présente autant de défis que d’avantages, car les technologies évoluent rapidement. Et lorsque vous êtes un fournisseur et que vous avez investi pendant des années pour développer une technologie, et que cette technologie se transforme et change, bien souvent, ils se retrouvent coincés dans un coin parce qu’ils doivent soutenir des personnes qui utilisent déjà leurs produits. Notre objectif est donc de développer les bases et de disposer des prouesses techniques nécessaires pour pouvoir nous adapter à nos besoins, et non aux besoins des 100 clients de certains fournisseurs.

SW : Comment le nouveau financement américain exploite-t-il l’IA ?

RA : Je pense que l’intelligence artificielle peut apporter beaucoup, dans la mesure où elle peut être enseignée. C’est la beauté de l’IA : il s’agit d’un vaste modèle de langage et les réseaux de neurones dépassent tellement les êtres humains qu’ils peuvent parvenir à des réponses beaucoup plus rapidement et avec précision. Nous effectuons beaucoup de transactions, nous pouvons donc prendre ces transactions et enseigner un grand modèle de langage plus rapidement qu’un concurrent plus petit.

L’IA est si nouvelle, mais nous nous efforçons de recruter les bonnes personnes à bord, d’avoir l’expertise en la matière afin qu’elles puissent apporter ce type de solutions et laisser aux gens le temps de se familiariser avec la transition. Ce n’est pas que nous voulions remplacer leur travail ; cela n’a rien à voir avec cela, il s’agit plutôt de les rendre plus efficaces. Mais créer ce nouvel écosystème demande un effort plus important qu’on ne le pense. Et il ne s’agit pas seulement des opérations ou du marketing : il s’agit de presque tous les aspects de l’entreprise dans lesquels l’IA peut faire la différence. Et vous devez toujours faire très attention à l’intégrer dans l’organisation afin que les gens ne soient pas sur la défensive et ne se sentent pas menacés.

SW : Comment continuez-vous à vous assurer d’être à la pointe de l’innovation là où cela compte ?

RA : Personnellement, je trouve simplement les gens meilleurs que moi. Je veux dire, ne vous méprenez pas, j’ai beaucoup de confiance, mais j’ai aussi 61 ans donc je ne suis plus du genre à diriger la technologie. C’était le cas auparavant, mais aujourd’hui, il est très important que je trouve les gens bien meilleurs que moi : beaucoup plus immergés, beaucoup plus contemporains dans leur façon de penser, et que je les fasse participer à la prise de décisions. Et nous avons probablement travaillé plus dur là-dessus que sur n’importe quoi d’autre au cours des dernières années.

Le nouveau financement américain a toujours été ce que j’appelle maigre au sommet – c’est moi, Patty, Christy Bunce, notre présidente, et une poignée d’autres personnes sur lesquelles nous comptons vraiment. Et j’avais besoin de remplir les pièces du puzzle avec des personnes qui avaient vraiment ce niveau d’expertise et juste une nouvelle perspective qui était meilleure, plus pertinente et plus jeune que la mienne, pour être honnête avec vous.

Et nous avons la chance d’avoir pu trouver ces personnes et les attirer vers le New American Funding, et elles laissent vraiment leur marque. Et notre entreprise est bien meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques années, lorsque j’en étais à la tête, parce que je ne sais tout simplement pas ce qu’ils savent. Et je pense qu’il était important pour moi de le reconnaître moi-même et d’être capable de trouver un moyen d’attirer ces meilleurs talents vers le New American Funding.

SW : Qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?

RA : Je pense que, pour être franc, je ne fais pas de conneries. Nous sommes 3 800 employés chez New American Funding et ces gens comptent sur moi pour ne pas tout gâcher et pour m’assurer que je prends les bonnes décisions financières pour notre entreprise, que nous avons la bonne vision, que nous investissons le bon argent et que nous exécutons les bonnes décisions. de la bonne manière, afin que chacun puisse continuer à faire son travail, à gagner sa vie et à prendre soin de sa vie. Alors quand je ressens de la pression, c’est vraiment plus à voir avec ça qu’autre chose.

Nous ne nous opposons pas aux nouveaux financements américains. Nous réfléchissons. Nous sommes très délibérés dans notre croissance, parce que je ne veux pas faire quelque chose qui mettrait en péril les moyens de l’entreprise et mettrait 3 800 âmes en danger, surtout dans un contexte un marché comme celui-ci. Nous avons évidemment connu une période sans précédent au cours des années liées à la COVID, mais le moment est venu de prendre des décisions vraiment judicieuses afin de ne pas avoir un impact indu sur l’organisation.