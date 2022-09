‘Rick and Morty’ Saison 6, Episode 3: La fin de la cave à vin expliquée

Rick et Morty est tout pour repousser les limites et le dernier épisode de la saison 6 – Bethic Twinstinct – a répondu en toute sécurité au brief. Space Beth et Beth passent du temps de qualité ensemble, se concentrant sur l’idée d’auto-exploration. Le reste de la famille ? Ils sont préoccupés par l’idée d’évitement.

Tout se déroule de manière vraiment inattendue, avant que Rick ne prouve une fois de plus qu’il a toujours une longueur d’avance sur tout le monde. Discutons de ce dernier moment impliquant une certaine carafe à vin dans la section pleine de spoilers ci-dessous.

Que fait Rick avec le vin vénusien ?

Après que Space Beth, Beth et Jerry aient résolu leurs problèmes d’une manière étonnamment aimante, Space Beth saute dans son vaisseau spatial et s’éloigne. Jerry dit: “Eh bien, on dirait que nous avons tous appris une petite leçon ce week-end. Au moins, je sais que je l’ai fait.”

La réponse de Rick ? “Moi aussi, Jerry. Moi aussi.”

Nous avons ensuite coupé à Rick récupérant la carafe à vin rouge fantaisie de Vénus (de Vénus) dans l’évier de la cuisine. Il déballe une télécommande et clique dessus pour révéler une armoire extraterrestre secrète cachée à l’intérieur de la fenêtre. Il est rempli de divers objets, y compris ce qui ressemble à une grande fiole contenant un Morty miniature. Rick place la carafe à l’intérieur et ferme l’armoire, avant de jeter la télécommande dans le broyeur à déchets de l’évier et de la broyer.

Pourquoi Rick a-t-il détruit la télécommande de l’armoire cachée ?

Space Beth et Beth ont partagé le vin vénusien avant de tomber amoureux. Vénus est une déesse romaine qui a été “identifiée par les Romains avec la déesse grecque de l’amour, Aphrodite”. selon l’Encyclopédie Britannica. Potentiellement, le vin vénusien est un philtre d’amour. Rick détruisant la télécommande et supprimant ainsi l’accès au vin implique que Rick croyait que c’était le vin qui amplifiait l’affection de Space Beth et Beth l’une pour l’autre, les conduisant à tomber amoureux.

Lorsque Rick dit qu’il a également appris une leçon, il semble faire référence à la leçon de ne pas permettre au vin vénusien de revenir entre les mains de qui que ce soit, en particulier à Thanksgiving.

Autres théories

Il est temps de spéculer sur qui possédait à l’origine le vin et pourquoi il était proposé à l’Action de grâces du Smith.

Au début de l’épisode, Morty installe une console de jeu GamePod XL sur le téléviseur familial. La “console de jeu vidéo la plus réaliste de tous les temps” était un cadeau de Space Beth. Potentiellement, Space Beth a également apporté le vin vénusien en cadeau. Elle semble certainement en savoir au moins un peu à ce sujet.

Comme Beth, Space Beth dit qu’elle devient “incertaine en essayant de prononcer cette merde aussi”, se référant à la prononciation de “Vénusien”. Elle a déjà une solution : un appareil inséré dans le cou qui permet à l’utilisateur de parler français, alias vénusien (selon Space Beth). En un mot, il semble que Space Beth connaisse Vénus et potentiellement le vin.

Cela implique qu’elle est consciente des effets du vin. Space Beth, Beth, Jerry et Rick boivent tous du vin rouge au début de l’épisode. Jerry prononce un discours inattendu avertissant qu’il se suicidera si Beth le trompait un jour. Une lecture sombre de ceci : Space Beth a essayé de tuer Jerry en séduisant Beth en utilisant le vin, conduisant ainsi Jerry au suicide.

D’un autre côté, le vin aurait également pu être conçu comme un moyen de rapprocher la famille pour Thanksgiving. Peut-être que Rick l’a fourni sans savoir à quel point ce serait une drogue d’amour puissante. Il semble accepter la relation entre Beth et Space Beth, mais avertit Beth de ne pas dévoiler trop de secrets autour d’elle.

La leçon que Rick aurait pu retenir : le vin est une drogue d’amour bien trop dangereuse et peut provoquer une relation inhabituelle entre son gendre, sa fille et sa fille de l’espace.

Il a peut-être aussi appris à détruire l’accès au vin vénusien pour que Space Beth ne puisse pas s’en emparer.

L’esprit assez frit?

