Richmound, en Saskatchewan, entame une manifestation d’un week-end pour exhorter la secte QAnon à quitter le village

Le village de Richmound a organisé une manifestation samedi, dans l’espoir d’inciter une secte dirigée par une femme qui s’est déclarée « Reine du Canada » à quitter la communauté du sud-ouest de la Saskatchewan.

Un groupe se faisant appeler « Royaume du Canada » a installé un camp dans le petit village – à environ 65 kilomètres au nord-ouest de la ville de Maple Creek, près de la frontière entre la Saskatchewan et l’Alberta – et a appelé à l’exécution publique des élus et d’autres membres du pays et autour de Richmound.

Le groupe a organisé samedi une rencontre pour les nouveaux adeptes potentiels et leurs partisans.

La leader Romana Didulo est connue comme une théoricienne du complot d’extrême droite QAnon. Elle s’est déclarée « Reine du Canada », entre autres titres, notamment en se qualifiant de leader autochtone nationale.

Romana Didulo, autoproclamée « Reine du Canada » et figure de proue de QAnon au Canada, séjourne avec un petit groupe d’adeptes dans une ancienne école de Richmound. (Patrick Doyle/Reuters)

Didulo et certains de ses partisans parcourent le pays depuis un certain temps.

Ils ont été forcés de quitter Kamsack, en Saskatchewan, à la suite d’une manifestation pacifique des résidents le 13 septembre. Le groupe s’est ensuite rendu à Richmound le 15 septembre et a séjourné à l’ancienne école de Richmound, après avoir été invité par la propriété. propriétaire Rick Manz.

Manz fait face à une accusation de voies de fait après que la GRC a reçu un rapport faisant état d’une agression à la suite d’une altercation à Richmound vendredi dernier.

Mercredi, le maire de Richmound, Brad Miller, a partagé une publication sur Facebook invitant les gens à se joindre à la « manifestation pacifique » de la communauté samedi et dimanche. Il a exhorté les autres à partager le message.

« Les choses continuent de s’aggraver et nous avons désespérément besoin d’aide pour organiser un autre rassemblement de protestation pour empêcher la théoricienne du complot, chef de secte et prétendante reine, Romana Didulo, de s’installer de manière permanente dans notre ville. NOUS AVONS BESOIN D’AIDE ET NE POUVONS PAS LE FAIRE SEULS! » le message lu.

Miller a appelé les habitants des communautés voisines à se joindre à la manifestation, affirmant qu’elle serait respectueuse et légale.

Assis de gauche à droite : le maire Aaron Wenzel, le député de Cypress Hills Doug Steele, le maire de Richmound Brad Miller et le maire de Fox Valley Sean Checkley ont tenu une conférence de presse samedi. (Laura Sciarpelletti/CBC)

Ces appels ont reçu une réponse samedi des dirigeants des communautés voisines.

Aaron Wenzel, maire de Leader, Saskatchewan, et Sean Checkley, maire de Fox Valley, sont venus à Richmound en signe de solidarité, en compagnie de Doug Steele, député de Cypress Hills.

Le député et les trois maires ont tenu une conférence de presse commune samedi, avant la manifestation prévue.

« La zone n’est pas seulement, vous savez, communauté par communauté – nous sommes une région et travaillons en très étroite collaboration et en collaboration avec chaque communauté », a déclaré Checkley de Fox Valley.

De nombreux jeunes de Richmound vont à l’école à Fox Valley, a-t-il déclaré, les communautés entretiennent donc des liens étroits.

Récemment, le terrain de jeu de Richmound a été fermé pour des raisons de sécurité en raison de la présence du groupe.

« Nous sommes réunis ici, je suppose, pour une chose et une seule chose », a déclaré Miller.

« En tant que communauté de Richmound, j’aimerais dire que nous sommes unis et que notre objectif est de la déplacer [Didulo] de Richmound et, espérons-le, de retour aux États-Unis. »

Le maire de Richmound a déclaré qu’il avait essayé de rencontrer Didulo pour mieux comprendre pourquoi elle était dans le village, mais elle a refusé.

Après une précédente manifestation contre le groupe le 24 septembre, la secte avait menacé l’administration du village de lettres de « cessation et d’abstention », avait précédemment déclaré Miller, les accusant de corruption, d’intimidation et de harcèlement criminel, et qualifiant ces comportements de « dangereux », « illégaux » et « immoral. »

La secte a menacé « d’exécution publiquement » si le village ne suivait pas les décrets de Didulo.

Miller a déclaré samedi que davantage de lettres de cessation et d’abstention avaient été envoyées par courrier électronique aux membres de la communauté, y compris lui. Il a également déclaré que les partisans de Didulo se promenaient en prenant des vidéos et des photos des résidents.

Des barrières ont été érigées autour de l’ancienne école où réside le culte du « Royaume du Canada ». Le bâtiment est une propriété privée. (CBC)

Une résidente de Richmound, que CBC a accepté de ne pas nommer, a déclaré jeudi qu’elle avait peur d’avoir Didulo et ses partisans dans le village.

« J’aimerais vraiment voir ces gens partir », a déclaré l’habitant.

« En même temps, je ne veux pas voir une autre communauté devoir faire face à cela. Ce n’est vraiment pas le cas. Ce n’est pas amusant. Ce n’est pas juste. Par exemple, qui commence à émettre des ordonnances de cessation et d’abstention et des listes d’exécution ? Comment est-ce une chose qui peut arriver ? »

Miller a déclaré samedi qu’il souhaitait davantage d’intervention du gouvernement pour chasser Didulo et ses partisans.

« Je pense que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral devraient s’impliquer dans ce projet afin que nous n’ayons plus ce problème et que nous puissions travailler ensemble. »

Présence de la GRC

La GRC a envoyé un détachement mobile à Richmound le 6 octobre en réponse à la présence du groupe.

La police affirme que le groupe ne constitue pas une « menace imminente », malgré les menaces d’exécution publique.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC vendredi, la GRC de la Saskatchewan a déclaré que la sûreté et la sécurité de la communauté de Richmound étaient une priorité absolue.

« Nous sommes conscients des événements potentiels prévus ce week-end. La GRC en Saskatchewan maintiendra une présence policière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un avenir prévisible, ce qui comprendra des patrouilles régulières dans la communauté. Cela comprendra samedi et dimanche », a déclaré la GRC.

Samedi matin, la GRC a établi des postes de contrôle de chaque côté du village.

Didulo et sa secte se sont rendus au village de Richmound le 15 septembre et ont séjourné dans l’ancienne école de Richmound. (CBC)

Dans sa publication sur Facebook, Miller a encouragé les manifestants à circuler dans le village samedi et dimanche en affichant des signes respectueux. Il a encouragé les « faiseurs de bruit ».

« Nous comprenons que les gens sont très émotifs et au bout du rouleau, mais nous ne devons pas nous engager », a déclaré Miller dans son message. « Nous voulons seulement les irriter et leur faire savoir que nous n’avons pas abandonné !! »

La manifestation du village devait se poursuivre jusqu’à 19 heures CST samedi et reprendre de midi à 17 heures CST dimanche.