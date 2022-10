Richmond obtient une victoire judiciaire dans l’affaire persistante de la statue confédérée

RICHMOND, Virginie (AP) – Un juge s’est rangé du côté des responsables de Richmond dans un procès pour savoir si la ville de Virginie peut retirer un dernier monument confédéré et les restes d’un général rebelle enterré en dessous.

Le juge de la Cour de circuit, David Eugene Cheek Sr., a déclaré mardi dans une décision que les responsables de la ville – et non les descendants d’AP Hill – devaient décider de la prochaine destination de la statue, ont rapporté le Richmond Times-Dispatch et la chaîne de télévision WRIC. La ville prévoit de donner la statue au Black History Museum and Cultural Center of Virginia, ce que les plaignants ont trouvé répréhensible.

Les plaignants, qui étaient des descendants indirects de Hill, ne se sont pas opposés au déplacement de la dépouille du général dans un cimetière de Culpeper, près du lieu de naissance de Hill. Mais ils ont fait valoir que la propriété de la statue devait leur être transférée. Ils espéraient le déplacer sur un champ de bataille, également à Culpeper, selon les médias.

“Nous sommes satisfaits de la décision du juge Cheek”, a déclaré le maire Levar Stoney dans un communiqué.

La ville, qui a été la capitale de la Confédération pendant la majeure partie de la guerre civile, a commencé à retirer ses nombreux autres monuments confédérés il y a plus de deux ans au milieu des manifestations pour la justice raciale qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Richmond les a transmis au Black History Museum plus tôt cette année. Mais les efforts pour retirer la statue d’AP Hill, qui se trouve au milieu d’une intersection achalandée près d’une école où les accidents de la circulation sont fréquents, ont été plus compliqués car les restes du général se trouvaient en dessous.

Scott Braxton Puryear, un avocat des plaignants, a déclaré au Times-Dispatch qu’il n’était pas sûr que ses clients feraient appel. La statue ne sera pas retirée avant l’expiration de la fenêtre d’appel, a rapporté le journal.

“Nous attendons avec impatience une conclusion réussie du processus judiciaire, qui nous permettra de déplacer les restes de Hill, de retirer et de transférer la statue au Black History Museum et, surtout, d’améliorer la sécurité routière”, a déclaré Stoney dans un communiqué.

The Associated Press