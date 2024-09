Richmond Clinical Trials recherche des volontaires pour des études sur les vaccins contre le VRS et le norovirus

Richmond Clinical Trials recherche des participants pour aider à développer des vaccins contre le VRS et le norovirus

Peu de gens se trouvent en mesure d’être de véritables pionniers.

Et encore moins nombreux sont ceux qui sont capables d’accomplir cet exploit enviable tout en contribuant à améliorer leur vie et celle des autres.

Mais Essais cliniques de Richmond offre justement cette opportunité aux individus de contribuer à faire une différence significative.

Richmond Clinical Trials entreprend et conduit des études de recherche clinique pour l’industrie pharmaceutique. Et pour y parvenir, il est à la recherche de patients participer à des essais qui aident les prestataires de soins de santé à mieux comprendre les maladies, leur progression et comment les traiter plus efficacement avec de nouveaux médicaments ou traitements.

Actuellement, Richmond Clinical Trials est à la recherche d’un groupe de personnes pour participer à ses études sur les vaccins, qui sont un élément essentiel pour approfondir les connaissances médicales et créer des traitements émergents, explique le Dr Kim Christie, président de Richmond Clinical Trials et d’Okanagan Clinical Trials.

« Les essais cliniques et la participation des volontaires sont la clé de voûte de l’avancée de la médecine », affirme Christie. « Les essais cliniques prouvent qu’un médicament est sûr et efficace. »

C’est un aspect important à prendre en compte la prochaine fois que vous consulterez votre médecin de famille ou que vous vous rendrez de manière inattendue à l’hôpital.

« Si vous prenez un médicament prescrit par votre médecin, il est important de reconnaître que de nombreux volontaires ont participé à plusieurs essais cliniques qui vous ont permis d’accéder à ce médicament », explique Christie.

Actuellement, nous avons besoin de personnes âgées de 19 ans et plus qui sont en bonne santé, mais qui ont un problème de santé géré, comme l’asthme, la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) ou le diabète.

Les participants retenus prendront part à des études visant à développer des vaccins contre deux virus importants. La première étude vise à créer un vaccin combiné contre le VRS (virus respiratoire syncytial) et le métapneumovirus humain (VPH), qui ont un impact sur la santé pulmonaire. La deuxième étude vise à développer un vaccin pour protéger contre le norovirus, un virus gastro-intestinal qui se propage rapidement.

« Le norovirus est un virus gastro-intestinal qui se propage facilement et qui provoque des diarrhées et des vomissements », explique Christie. « Le VRS (virus respiratoire syncytial) est un virus qui peut provoquer des symptômes semblables à ceux du rhume, dont la gravité peut s’aggraver. »

Richmond Clinical Trials, ainsi que sa filiale sœur, Essais cliniques à Okanaganmènera les protocoles d’essai en utilisant les données de chaque participant pour fournir des informations essentielles sur le médicament testé et son efficacité. Les participants éligibles seront remboursés pour leur temps.

« Même les données qui prouvent que le médicament ne fonctionne pas sont extrêmement importantes dans la communauté scientifique pour faire avancer d’autres options », explique Christie.

Pour participer à ces essais cliniques potentiellement révolutionnaires et contribuer à améliorer la vie des autres, appelez Richmond Clinical Trials au 604-373-4954 ou Okanagan Clinical Trials au 250-862-8141 pour postuler et en savoir plus.

« Les participants potentiels seront interrogés pour déterminer leur admissibilité à haut niveau », explique Christie. « Si ce niveau est atteint, un rendez-vous sera fixé pour examiner un formulaire de consentement et répondre à toutes les questions avant de procéder. »

Pour plus d’informations, visitez leurs sites Web individuels à l’adresse : richmondclinicaltrials.com ou okanaganclinicaltrials.com.