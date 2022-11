Richmond-Burton vise une quatrième demi-finale 4A consécutive; Prairie Ridge tente sa cinquième demi-finale en sept ans – Shaw Local

Richmond-Burton a la chance de faire quelque chose qu’une seule autre équipe de la région du comté de McHenry a fait dans l’histoire des séries éliminatoires de football de l’IHSA cette semaine.

Si les Rockets, têtes de série n ° 1 (11-0) gagnent à Providence (7-4), n ° 13, un coup d’envoi à 14 heures samedi, ils seront la deuxième équipe de la région à atteindre quatre demi-finales consécutives.

Marian Central a disputé cinq demi-finales consécutives dans les années 1980 sous la direction du légendaire entraîneur Don Penza, de 1983 à 1987, remportant trois championnats d’État de classe 2A au cours de cette séquence.

La séquence de demi-finales des Hurricanes s’est terminée la saison suivante, mais en 1989, environ huit mois après la mort de Penza, Marian a ajouté un quatrième titre d’État sous la direction de l’entraîneur Steve Patton, un assistant du personnel de Penza.

RB a rejoint un club d’élite avec Marian et Prairie Ridge (2009-11 et 2015-2017) qui ont atteint trois demi-finales consécutives la saison dernière. Depuis que Mike Noll a pris la relève en tant qu’entraîneur en 2018, les Rockets ont perdu contre le champion d’État de classe 4A IC Catholic en 2018, ont remporté le championnat d’État 2019, puis sont tombés face au champion d’État Joliet Catholic en demi-finale l’année dernière. Il n’y a pas eu de séries éliminatoires au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Le match le plus difficile des Rockets cette saison a été une victoire de 33-26 contre Normal West lors de la semaine 4. Les Wildcats ont remporté la Big Twelve Conference et ont été éliminés des séries éliminatoires de classe 6A au deuxième tour par East St. Louis 40 -0. Les Flyers sont considérés comme les favoris pour remporter la classe 6A.

RB a battu Morris, l’équipe la mieux classée de la classe 5A à l’époque, pour une victoire de 31-7. La défensive du Rocket n’a accordé que 53 points en sept matchs depuis Normal West.

RB a remporté ses deux premiers matchs éliminatoires par des scores combinés de 105-6 contre Ridgewood (49-0) et Chicago Urban Prep/Bronzeville (54-6).

Les Rockets savent qu’ils seront défiés par Providence samedi. Les Celtics jouent un calendrier exigeant dans la division Orange CCL-ESCC. Ils ont vengé une défaite en saison régulière contre Joliet Catholic (49-41) avec une victoire 24-14 samedi.

Les autres défaites de Providence sont survenues contre de plus grandes écoles qui disputeront des matchs de quart de finale ce week-end. Les Celtics ont perdu contre le champion en titre de l’État de classe 7A Wheaton North (28-20), le finaliste de l’État 7A St. Rita (26-16) et contre Loyola (34-22), le mieux classé de la classe finale de l’Associated Press. 8Un sondage.

Le vainqueur entre RB et Providence obtiendra le vainqueur du n ° 3 St. Francis (10-1) au n ° 7 Rochelle (9-2) en demi-finale.

Prairie Ridge vs Kaneland 6A Deuxième tour des éliminatoires de football Giovanni Creatore de Prairie Ridge limoge le quart-arrière de Kaneland Troyer Carlson lors du match éliminatoire de football de deuxième tour 6A le samedi 5 novembre 2022 à Prairie Ridge High School à Crystal Lake. Prairie Ridge a gagné 57-22. (Ryan Rayburn/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

PR passe à autre chose : Prairie Ridge, comme d’habitude, est de retour dans les quarts de finale de classe 6A après sa victoire 57-22 contre Kaneland samedi. Les Wolves ont participé aux séries éliminatoires pendant huit saisons consécutives et seulement deux fois au cours de cette séquence n’ont pas joué en quart de finale.

Le n ° 2 Prairie Ridge (10-1) va au n ° 11 Harlem (8-3) à 17 heures samedi. Si les Wolves gagnent, ce sera leur cinquième voyage en demi-finale depuis 2015.

L’offensive dynamique des Wolves marque 47 points par match, menée par le quart-arrière Tyler Vasey, qui a 3 114 verges pour la saison, dont 1 394 au cours des quatre derniers matchs.

Vasey est quatrième sur la liste de course de l’IHSA pour une seule saison.

L’entraîneur des Wolves, Chris Schremp, profite d’un autre tour en séries éliminatoires avec son personnel d’entraîneurs et ses joueurs.

«Il suffit de garder ces gars ensemble. C’est ce dont nous parlons, obtenir une semaine de plus ensemble », a déclaré Schremp. “Tous nos entraîneurs l’ont dit, nous aimons vraiment ce groupe de gars. C’est un grand groupe d’aînés et beaucoup de bons sous-classes qui apprennent encore.

«Nous nous amusons juste, et nous continuerons, continuerons à nous brancher. Je ne pense pas que beaucoup d’équipes pensaient que nous irions aussi loin, donc nous sommes satisfaits de là où nous en sommes.

Le joueur de ligne offensive John Fallaw apprécie quand les Wolves épuisent leurs adversaires avec leur attaque à triple option.

“Ce match définitivement, le premier quart, on pouvait en quelque sorte dire qu’ils (Kaneland) commençaient à se crier dessus”, a déclaré Fallaw. “Quand les équipes font ça, elles commencent à paniquer. C’est là que vous savez que vous faites du bon travail.

Lier le record : Les sept touchés de Vasey contre Kaneland égalent le record des séries éliminatoires des Wolves établi par le quart-arrière Samson Evans, qui a marqué sept touchés lors de la victoire 51-24 de Prairie Ridge sur Montini au deuxième tour des séries éliminatoires de 2016.

Prairie Ridge a remporté le titre d’État cette saison-là et a répété en tant que champion d’État en 2017.

Jacob Welch de Johnsburg embrasse son coéquipier, Nicholas LoPresti, après la défaite de Johnsburg contre Rochelle lors d’un match de football éliminatoire de deuxième tour de classe IHSA 4A le vendredi 4 novembre 2022, au lycée Johnsburg de Johnsburg. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Finition solide pour les Skyhawks : Johnsburg a remporté trois de ses quatre derniers matchs de la saison 2021 et espérait que cela aiderait à enflammer l’équipe pour cette saison.

Les Skyhawks ont commencé 1-3, mais ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs et ont battu Hyde Park 54-8 lors de leur match éliminatoire de première ronde de classe 4A.

Johnsburg a été éliminé par Rochelle 34-22 vendredi soir, mais les Skyhawks ont joué les Hubs beaucoup plus durs que leur revers 60-34 lors d’un match de la semaine 3 Kishwaukee River / Interstate 8 Blue Division.

« En tant qu’équipe, nous avons eu une sacrée deuxième moitié de saison », a déclaré l’entraîneur des Skyhawks, Sam Lesniak. «Nous avons rencontré de l’adversité au début et le mérite de nos enfants, ils n’ont jamais cessé de croire. Nos dirigeants ont fait un excellent travail pour garder le moral et ils ont continué à se battre. Les enfants ont travaillé dur et n’ont jamais abandonné.

« Nous avons fait quelques ajustements en seconde partie de saison. Les enfants ont exécuté les plans de match. Ils se sont battus jusqu’au dernier snap. Les enfants ont joué avec beaucoup de cœur tout au long du tronçon et ont tout laissé sur le terrain lors du dernier match. Je suis fier de leur travail acharné et de leurs efforts continus.

Johnsburg a participé aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018 et a porté à sept sa série de victoires en séries éliminatoires au premier tour. La dernière défaite des Skyhawks en séries éliminatoires remonte à 2007.