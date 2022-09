Richmond-Burton prend les airs pour vaincre Normal West – Shaw Local

RICHMOND – Après que le quart-arrière de Richmond-Burton, Joe Miller, ait été éliminé dans la dernière minute de la première mi-temps, les Rockets auraient pu reprendre leur attaque précipitée typique et jouer la sécurité.

Ils ont fait exactement le contraire.

L’entraîneur du RB, Mike Noll, a demandé à Miller de le diffuser contre Normal West, ce qui a conduit à 21 points en seconde période et à une victoire palpitante, 33-26, samedi lors de leur match hors conférence.

“Nous voulions sortir et les frapper fort avec des passes d’action de jeu au troisième quart”, a déclaré Noll. “Et envoyer un message fort que nous n’allons pas laisser cette erreur nous empêcher de lancer le football.”

Ce plan a fonctionné.

Miller, qui était 12 sur 14 passes lors des trois premières victoires éclatantes de R-B, a terminé 11 sur 16 pour 131 verges et trois touchés. RB, 4-0 et classé n ° 4 dans le sondage Associated Press Class 4A, a maintenant remporté 36 de ses 37 derniers matchs.

West, 3-1 et classé n ° 9 dans la classe 6A, n’avait pas accordé de point offensif à l’entrée du match. Les Wildcats ont intentionnellement pris deux sécurités lors de leur victoire 21-4 contre Normal Community la semaine dernière.

“Après avoir lancé ce choix, il semblait que toute mon équipe était venue vers moi et m’avait soutenu dans le vestiaire à la mi-temps”, a déclaré Miller. “Cela signifiait beaucoup pour moi de savoir qu’ils me soutenaient, car c’était un jeu qui a changé l’élan qui leur a donné l’avantage.”

Deux des frappes TD de Miller étaient au receveur Zach Smith (cinq réceptions, 45 verges), dont une à quatre minutes du troisième qui a donné l’avantage aux Rockets pour de bon, à 20-19.

Cinq minutes plus tard, Miller a trouvé Jack Martens sur une courte passe swing. Martens a traversé plusieurs défenseurs sur le côté gauche du terrain pour un touché de 28 verges avec une avance de 26-19.

Aussi forts qu’ils étaient dans les airs, RB est revenu tard à son pain quotidien.

Une semaine après avoir marqué sept touchés, l’arrière du RB Steven Siegel (29 courses, 150 verges) a ajouté une course de 10 verges 1 minute après le début du quatrième quart pour porter le score à 33-19.

Les Rockets ont fini par avoir besoin de ce score alors que West a marqué sur la course de 1 mètre du quart-arrière Tanner Cupples avec 2:26 à faire, soit 33-26.

Les Rockets ont remporté une paire de premiers essais précipités sur leur possession qui a suivi, après avoir récupéré un coup de pied en jeu, pour sceller l’affaire.

RB a pris le jeu avec West, une école avec 1 000 élèves de plus, lorsque Sandwich a annulé sa saison par manque de chiffres.

“C’est le type de victoire qui construit vraiment le caractère”, a déclaré Noll. “Nos gars ont fait preuve d’un courage et d’une résilience formidables face à l’adversité toute la journée aujourd’hui.”

Cupples a remplacé les Wildcats sur blessure et a commencé son premier match universitaire, terminant pour 11 en 18 pour 192 verges, deux touchés et une interception. Il a également couru pour une paire de scores.

Gavin Camp a mené les Wildcats avec sept attrapés pour 143 verges et deux touchés, et s’est assuré que les arrières défensifs de R-B avaient les mains pleines.

L’entraîneur des Wildcats, Nathan Fincham, était heureux d’avoir accepté l’invitation de R-B pour remplir la date de la semaine 4 sur le calendrier.

« Nous aurions pu utiliser le long trajet en bus depuis le sud de l’État comme excuse. Ou avoir un nouveau QB », a déclaré Fincham. « Au lieu de cela, nous avons réagi et nous nous sommes retrouvés juste à court contre une sacrée équipe de football.

“C’était une perte, mais le type de perte qui nous servira bien plus tard dans la saison. C’est aussi la première fois que nous avons vu une attaque Wing-T. Nos autres matchs étaient contre des délits étalés.