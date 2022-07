Richmond-Burton maintient le cap et cherche à poursuivre sa récente série de succès – Shaw Local

RICHMOND – Richmond-Burton a terminé son dernier entraînement de la semaine avec un exercice «tag» similaire au jeu de l’enfance, le gagnant pouvant déguster un ananas frais: une belle récompense par une chaude journée d’été.

Mais tout n’a pas été amusant et amusant.

“Jusqu’à présent, ça a été très physique”, a déclaré le secondeur central senior Zach Smith. « Nous sommes une équipe très compétitive. Notre énergie est élevée, les tacles ont été agréables et tout le monde se rassemble. Le travail d’équipe a été formidable. »

Les Rockets, qui sortent de leur troisième apparition consécutive en demi-finale d’État de classe 4A, sont devenus bien connus pour leur style de jeu physique, ainsi que pour leur récente série de succès.

Après avoir terminé 14-0 et remporté le titre d’État en 2019, RB était 6-0 pendant la saison de printemps 2021 raccourcie par COVID-19. L’équipe de l’année dernière a remporté ses 12 premiers matchs, portant sa meilleure séquence de victoires consécutives à 32 matchs, avant une défaite âprement disputée contre Joliet Catholic, 35-18, en demi-finale de l’État.

Joliet Catholic a remporté son 15e championnat, un record d’État.

[ Photos: Richmond-Burton summer football practice ]

Richmond-Burton ne manquera pas d’expérience cet automne, les Rockets retournant 15 seniors et une poignée de juniors qui ont joué à l’université en deuxième année. Mike Noll, qui a entraîné le football au lycée pendant 32 ans, dont 16 ans à McHenry, est ravi de recoller les morceaux.

“C’est très amusant de tout mettre en place chaque année”, a déclaré Noll, qui a mené les Rockets à une fiche de 43-3 en quatre ans. «L’été, c’est juste une question de le relier et de faire en sorte que les enfants se rassemblent sur la même corde. Nous partons du bon pied.

“C’est une très bonne classe de leaders que nous avons. Ils ont tous une éthique de travail formidable. Je ne pense pas qu’on puisse être formidable à moins d’avoir une bonne haute direction, et nous allons l’avoir. Nous avons des personnes âgées qui aiment vraiment le programme.

L’entraîneur de Richmond-Burton, Mike Noll, s’entretient avec ses joueurs lors de l’entraînement de football d’été le jeudi 14 juillet 2022 à l’école secondaire Richmond-Burton de Richmond. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

L’année dernière, les Rockets ont battu Chicago Phillips, une équipe qui a joué en classe 7A en 2019, en quarts de finale avant de perdre contre Joliet Catholic, une équipe qui a joué en 5A en 2019, en demi-finale. RB traînait de seulement trois points avec 8:09 à faire avant que les Hilltoppers ne se retirent.

Ces résultats ne sont pas dus à la chance.

“Je pense que nous faisons les choses de la bonne manière”, a déclaré Noll. «Nous sommes tous sur le processus dans notre programme de football. Présentez-vous tous les jours, améliorez-vous. Nous avons eu beaucoup de bons enfants et beaucoup de très bons joueurs. Beaucoup d’enfants qui ont joué au football collégial et beaucoup d’enfants qui sont des athlètes multisports et qui ont également excellé dans d’autres sports. Je suis juste fier de tout ça. C’est un bon endroit pour être en ce moment.

Parmi ceux qui sont de retour pour les Rockets, il y a six joueurs universitaires de trois ans: Smith, le quart-arrière défensif Joe Miller, le joueur de ligne arrière-défensif Steven Siegel, le receveur large-arrière défensif Nick Falasca, le joueur de ligne bidirectionnel Jacob Gray et le joueur de ligne offensif-secondeur Nate Komar.

Miller, qui a complété 68,7% (57 sur 83) de ses passes pour 1 001 verges et 15 touchés en tant que junior, n’avait jamais été perdant d’un match universitaire jusqu’à la saison dernière. Garder la séquence de victoires de R-B en vie était bien, a-t-il dit, mais ce n’était jamais quelque chose sur lequel l’équipe s’est concentrée.

“Bien sûr, c’était incroyable de gagner 32 matchs consécutifs, mais je ne pense pas que nous nous soucions trop de la séquence dans son ensemble”, a déclaré Miller. “La plupart d’entre nous dans l’équipe l’an dernier, nous n’avons eu que les 12 matchs qui étaient notre propre réalisation. Les 14-0 et 20-0 étaient les seniors avant nous. Mais je pense que nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Nous avons tout laissé sur le terrain, donc je ne pense pas que vous puissiez être vraiment en colère à ce sujet.

Gray, qui était un étudiant de première année lorsque RB a remporté le titre d’État en 2019, ne s’attend pas à ce que les Rockets reculent.

“Je pense que nous sommes capables de gagner beaucoup de matchs, tout comme nous en avons gagné au cours des quatre dernières années”, a déclaré Gray. “Je pense que nous faisons un très bon travail en restant concentrés et en gardant ce record aussi impeccable que possible. Tout commence ici. Une fois que nous commençons à comprendre [in practice]nous serons prêts à partir.