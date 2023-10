Richmond-Burton et Joe Kyes dépassent Winnebago pour le titre régional – Shaw Local

RICHMOND – Joe Kyes a attendu six semaines pour son moment.

Kyes, un junior de Richmond-Burton, a raté les six dernières semaines de la saison régulière en raison d’une fracture de stress au talon. La blessure l’a laissé impuissant sur la touche, car tout ce qu’il pouvait faire était de regarder les Rockets lutter pour gagner.

Ainsi, lorsque Kyes est revenu mardi lors du match de championnat régional de classe 1A Richmond-Burton contre Winnebago, il a laissé échapper six semaines de frustration. Kyes a réussi son premier tour du chapeau en carrière et a mené le RB à une victoire 8-0, la première couronne régionale des Rockets depuis 2019.

« Je mourais d’envie de jouer », a déclaré Kyes. « C’était terrible de ne pas pouvoir jouer. Je suis tellement heureux d’être de retour.

RB (15-10) a clairement indiqué très tôt qu’il n’aurait aucune difficulté à percer la défense de Winnebago. Les Rockets ont marqué lors de leur premier tir au but lorsque Sean Rockwell a réussi un ballon ballotté et l’a fait dépasser le gardien de but des Indiens avec 31 :45 à jouer en première mi-temps.

Les Rockets ont raté de peu le but deux minutes plus tard sur un tir qui a rebondi sur la barre transversale, mais Dalton Youngs a pris une avance de 2-0 lorsqu’il a réussi un rebond avec 23 :15 à jouer en première mi-temps.

C’est à ce moment-là que Kyes s’est impliqué, effectuant une contre-attaque rapide et dépassant les défenseurs de Winnebago pour porter le score à 3-0 avec 17 :13 à jouer en première mi-temps. Kyes a ajouté son deuxième but avec 11:57 à jouer pour porter le score à 4-0 et a terminé son tour du chapeau avec un but en seconde période.

Forest Wells a marqué vers la fin de la première mi-temps, et Rockwell et Maddox Meyer ont ajouté des buts en seconde période.

L’histoire du retour de Kyes est ce que l’entraîneur du RB, Casey DeCaluwe, a dit aimer dans les sports au lycée. Après avoir vu Kyes mener depuis le banc, se promenant dans une botte, il était fier de le voir avoir un tel impact lors de son premier match retour.

« Nous savions que si nous pouvions obtenir le [No.] 1 graine que nous pourrions faire des dégâts », a déclaré DeCaluwe. « Tout s’est mis en place et s’est mis en place. »

Les Rockets ont terminé le match avec 17 tirs au but et le gardien du RB Piotr Chmielowski a réalisé deux arrêts.

DeCaluwe a apprécié la façon dont sa défense a alimenté l’offensive lors de leurs deux matches régionaux, où RB a dominé Rockford Lutheran et Winnebago 14-0.

Sean Rockwell de Richmond-Burton contrôle le ballon devant Wyatt Webb de Winnebago lors de la finale régionale de classe 1A Richmond-Burton mardi à l’école secondaire Richmond-Burton de Richmond. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

« Je pense que défensivement, nous avons été très forts, sans accorder de buts », a déclaré DeCaluwe. « Cela vous donne la liberté de vous attaquer à une équipe, d’essayer de minimiser les flancs et d’entrer dans les zones dangereuses. »

RB affrontera soit Westminster Christian, soit Gênes-Kingston dans une demi-finale de section de l’Oregon de classe 1A samedi matin. Les Rockets ont perdu contre GK fin septembre, bon nombre de leurs joueurs étant blessés.

DeCaluwe espère ramener un peu de la magie de 2019, lorsque RB a remporté une section pour la dernière fois. Les Rockets se sont également rendus à l’Oregon Sectional et ont surpris tout le monde en remportant le titre.

Les Rockets sont prêts à continuer de gagner, comme ils l’ont fait il y a quatre ans.

« À ce stade, nous avons gagné un régional », a déclaré DeCaluwe. « Jouons avec l’argent de la maison et poursuivons les équipes. »