Richmond-Burton domine Woodstock Nord et remporte le titre de la Kishwaukee River Conference – Shaw Local

RICHMOND – Richmond-Burton a terminé chacune des trois dernières saisons en regardant Woodstock North dans le cadre de la Kishwaukee River Conference.

Mercredi, les Rockets ont enfin pu ressentir ce sentiment de victoire.

Après avoir perdu le premier set et mené à la moitié du deuxième, RB est revenu pour vaincre North 23-25, 25-22, 25-16 et remporter le championnat KRC pour la première fois en sept ans.

Les Rockets (23-5, 12-0 KRC), finalistes derrière le Thunder la saison dernière, ont remporté leur premier championnat KRC en 2016. Gagnant la conférence pour la deuxième fois et battant les triples champions en titre pour y parvenir. C’était quelque chose qu’ils attendaient avec impatience depuis un moment.

La défaite a également éliminé North (17-11, 9-3) de la course au titre du KRC avec seulement deux matches de conférence à jouer.

«J’attendais ça depuis quatre ans», a déclaré la frappeuse extérieure senior et capitaine Maggie Uhwat, qui a réussi huit attaques décisives, huit récupérations et un as. « Nous attendons cela depuis si longtemps, donc c’est vraiment un bon sentiment de savoir que nous l’avons verrouillé.

« Il se sent bien. »

L'entraîneur-chef de Richmond-Burton, Mike Kamholz, mène son équipe dans une célébration pour avoir remporté le titre de la Kishwaukee River Conference

Les Rockets risquaient d’être balayés par North, menés 16-14 dans le deuxième set.

RB a ensuite marqué les cinq points suivants. La frappeuse extérieure junior Elissa Furlan a réussi un blocage, le bloqueur central de première année Dani Hopp a réussi un kill et le libéro de première année Lanee Cooley a réussi un as. Après un temps mort du Thunder, Cooley a réussi un autre as et Furlan un autre kill pour remonter 19-16.

« Je pense que pendant cette période du match, je suis devenu super verrouillé », a déclaré Furlan, qui a enregistré 12 attaques décisives, sept récupérations et trois as. «J’ai compris ce que je devais faire. Je pense que nous avons tous fait ce que nous devions faire à ce moment-là.

Cooley a déclaré que les nerfs jouaient contre elle dans le deuxième set.

«Je devais simplement rester calme», a déclaré Cooley, qui a réussi neuf récupérations et trois as, dont deux dans le deuxième set. « Il y avait toute une section étudiante qui nous encourageait et je voulais rendre mon entraîneur fier. J’essayais juste d’atteindre ma zone aussi parfaitement que possible et de ne pas trop y penser.

« Si j’y pensais trop, je ferais une erreur. »

L’entraîneur des Rockets, Mike Kamholz, était heureux de voir son équipe enfin dépasser North.

« Pour nous, c’est une question de nerfs », a déclaré Kamholz. « Pour une raison quelconque, Woodstock Nord nous rend nerveux. C’est une très bonne équipe entraînée par un très bon entraîneur, et ils savent ce qu’ils font.

« Nous leur disons toujours : ‘La seule équipe qui peut nous battre, c’est nous.’ Ils se sont ressaisis, ont arrêté de réagir de manière excessive à chaque jeu qui se produisait et ont joué notre type de volley-ball. Ces quatre dernières années ont été si proches. Je ne pourrais pas être plus fier.

Le passeur junior Alex Hopp a réalisé 28 passes décisives, 10 récupérations et trois as pour RB, et Dani Hopp a réalisé 11 attaques décisives et deux as, dont le vainqueur du match.

Devynn Schulze de Woodstock North plonge pour le ballon tandis que son coéquipier, Alexis Hansen, regarde

North était dirigé par le libéro junior Devynn Schulze (10 récupérations, trois as), le senior Dani Hansen (cinq attaques décisives, trois blocs, deux as, huit passes décisives) et l’étudiante en deuxième année Gabby Schefke (sept passes décisives, six attaques décisives, huit récupérations. Lexi Hansen en avait cinq attaques décisives et neuf récupérations et Clara Klasek a réussi quatre blocs et deux attaques décisives.

Le Thunder était mené 8-4 au début du troisième set et ne s’est jamais remis.

« Lorsque vous êtes dans un gymnase bruyant et dans un environnement intense avec de bonnes équipes et de bons joueurs, si vous faites suffisamment d’erreurs, ils en profiteront », a déclaré l’entraîneur de Nord, Eric Schulze. « Nous faisions trop d’erreurs, ils en ont rapidement profité et nous n’avons jamais retrouvé notre sang-froid.

« C’est difficile en ce moment parce que nous nous sentons un peu mordus par un serpent. Nous avons joué trois sets avec beaucoup de très bonnes équipes, et nous n’avons pas encore réussi à résoudre ce problème. Je pense que nous en avons besoin juste pour savoir que nous le pouvons.

Richmond-Burton peut terminer une saison de conférence parfaite avec des victoires contre Marengo et Plano la semaine prochaine.

Pour l’instant, les Rockets profiteront de leur grosse victoire.

« La revanche des trois dernières années, ça fait du bien », a déclaré Furlan.