Richmond-Burton dépasse Ridgewood dans le match de premier tour de classe 4A – Shaw Local

RICHMOND – Au début de son match éliminatoire de première ronde de classe 4A contre Ridgewood, Richmond-Burton marquait en moyenne 44,6 points par match.

C’était plus ou moins la même chose vendredi soir, alors que les Rockets, têtes de série n ° 1 (10-0), ont marqué six touchés en première mi-temps et ont remporté une victoire 49-0.

L’attaque RB n’avait pas de rusher ou de passeur de 100 verges, car l’arrière Steven Siegel a ouvert la voie avec cinq courses pour 99 verges.

Siegel a marqué le premier touché du match à peine 39 secondes sur le deuxième jeu de RB de la mêlée, puis a capté une passe de 12 verges du quart Joe Miller un peu plus de 8 minutes plus tard.

Miller a complété 7 passes sur 7 pour 99 verges.

Siegel n’avait pas fini. Avec 15 secondes à faire au premier quart, il a trouvé la zone des buts au sol à six mètres, ce qui était son 32e TD au sol cette saison.

L’ailier rapproché Luke Bresnahan a également eu une réception de TD de 25 verges au premier quart, et la déroute a commencé tôt.

“Nous avons essayé de répartir davantage le ballon, de lancer quelques passes supplémentaires”, a déclaré l’entraîneur du RB Mike Noll. “Je pense que nous avons accompli ce que nous voulions.”

La ligne offensive des Rockets composée d’Evan Robinson (LT), Hunter Smith (LG), Jacob Gray (C), Patrick Willin (RG) et Nate Komar (RT) a ouvert la voie à une performance de 34 courses et 308 verges au sol.

“Je pense que l’entraîneur Noll le dit le mieux”, a déclaré Gray. «Nous préparons simplement la même chose tout le temps. Et ce faisant, vous développez la cohérence. Tant que vous vous préparez dur tout le temps, vous n’échouerez presque jamais.

Après l’énorme premier quart-temps de Siegel, il a de nouveau frappé à seulement 1:37 du deuxième quart – cette fois défensivement – lorsqu’il a éliminé Ridgewood QB Jaden Rodriguez (15 sur 26, 137 verges). Les Rockets ont éliminé Rodriguez cinq fois.

Siegel a également réussi une interception à 40 mètres de la maison et une avance de 35-0 des Rockets sur Ridgewood, tête de série n ° 16.

Il était tout sourire en réfléchissant sur le rare TD défensif.

“J’ai également eu un pick-6 plus tôt cette saison lors de la semaine 1, contre Urban Prep”, a déclaré Siegel, “où le ballon a juste atterri dans mes mains.”

Les Rockets ont remporté 42 de leurs 43 derniers matchs depuis le début de la saison 2019. Ils vont maintenant affronter la même équipe d’Urban Prep qu’ils ont battue 49-0 lors de la semaine 1, au deuxième tour des éliminatoires 4A, après qu’Urban Prep a battu Chicago Sullivan vendredi.

Défensivement, RB a également obtenu des interceptions de Tyler Smart, Max Loveall et Payton Petersen, tout en récupérant également un échappé.

“Plus nous entrons dans les séries éliminatoires, plus il sera critique de gagner la bataille du chiffre d’affaires”, a déclaré Noll. “Avoir une marge de roulement de plus cinq lors de notre premier match éliminatoire … c’est un bon signe que nous sommes prêts à jouer.”

RB a également maintenu Ridgewood à une distance de course négative (18 courses, moins 1 mètre). De ces 18 tentatives, 14 étaient pour des gains de 2 verges ou moins.

“Nous faisions très bien la plupart des choses pour lesquelles nous nous entraînions le jour du match”, a déclaré Noll. «Nous avons encore des moments où nous avons de brèves défaillances mentales, et nous devons encore nettoyer une partie de cela.

« Mais c’est toujours important pour les garçons de sortir et de faire une bonne première impression en séries éliminatoires. Pour la plupart, ils l’ont fait. Cela ne devient pas plus facile pour le reste du chemin, nous devons donc rester préparés.