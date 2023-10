Richmond-Burton bat Wauconda en volleyball : résumé sportif du Northwest Herald du lundi 9 octobre

VOLLEY-BALL

Richmond-Burton 2, Wauconda 0 : À Wauconda, Elissa Furlan compte 10 attaques décisives, 10 récupérations et trois as alors que les Rockets (22-5) ont battu les Bulldogs 25-16, 25-17 dans un match hors conférence.

Dani Hopp a réalisé 12 attaques décisives et Alex Hopp a obtenu 22 passes décisives pour les Rockets. Bri Maldonado a ajouté trois as et Zoe Freund a réussi trois attaques décisives.