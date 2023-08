Richmond-Burton bat Marian Central en seconde période – Shaw Local

WOODSTOCK – La confrontation entre deux équipes classées au niveau national et possédant de riches traditions historiques n’a pas déçu, particulièrement en première mi-temps.

Richmond-Burton et Marian Central ont fait des allers-retours, le RB marquant de différentes manières et les Hurricanes marquant, de manière prévisible, avec le quart-arrière Cale McThenia lançant des passes vers le receveur large à destination de Clemson, Christian Bentancur.

Mais RB a réussi à prendre un certain contrôle en seconde période, marquant sur ses trois premières possessions pour assurer une victoire hors conférence 41-29 vendredi soir à George Harding Field.

« Nous leur avons dit toute la semaine que nous allions faire de leur mieux en première mi-temps », a déclaré l’entraîneur des Rockets, Mike Noll. « Nous devons jouer dur pendant 48 minutes. Leurs enfants avaient des crampes en seconde période et nos enfants ont continué à jouer.

RB (1-0) s’est classé n°3 dans le sondage Associated Press Class 4A ; Marian était n°7 en classe 2A.

Noll pensait qu’un entraînement clé du match était survenu juste avant la mi-temps lorsque RB, avec 1:52 à jouer, a parcouru 80 verges et que le quart-arrière JT Groh a frappé le receveur Max Loveall pour un touché de 25 verges et un avantage de 21-15 à la mi-temps.

Les Rockets ont parcouru 70 verges lors de leur premier entraînement de la seconde mi-temps et ont marqué sur la course de 2 verges de l’arrière Braxtin Nellessen. Marian a répondu avec une autre passe de touché de McThenia à Bentancur.

RB a ensuite mis le jeu de côté avec des touchés lors de ses deux prochains disques. Les Hurricanes ont vu plusieurs joueurs, dont Bentancur, souffrir de crampes et revenir en seconde période.

« Nous avons réparé certaines de nos couvertures [on defense] avec Bentancur », a déclaré Jack Martens du R-B, qui a couru 92 verges et deux touchés. « Et nous leur enfoncions le ballon dans la gorge. Nous avons un avenir prometteur. Nous devons revenir en arrière et voir ce qui était bon et ce qui était mauvais, et travailler à partir de cela.

Nellessen a mené le RB avec 24 courses pour 118 verges et trois touchés. Groh, à son premier départ universitaire, avait une fiche de 5 sur 7 pour 121 verges et un touché, le tout en première mi-temps.

« Nous avons joué au football RB, nous les avons épuisés et avons continué à battre », a déclaré Nellessen. « Nous avons fait quelques ajustements (à la mi-temps) avec nos monteurs de lignes. Le résultat a été formidable.

McThenia, qui jouera dans le nord de l’Iowa, a terminé 24 sur 37 pour 379 verges et trois touchés. Bentancur a réalisé neuf réceptions pour 220 yards et trois scores.

« Tout le mérite revient à Richmond », a déclaré l’entraîneur des Hurricanes, Liam Kirwan. « Ils l’ont mérité. L’entraîneur Noll est l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps dans ce domaine. Quand on regarde cette première mi-temps, on peut voir certaines choses qui nous ont plu. Le côté physique de cette première mi-temps, en tant que fan, était vraiment amusant à regarder.

Richmond-Burton 41, Marian Central 29

Richmond-Burton 7 14 6 14 – 41

Centrale Mariale 8 7 7 7 – 29

Premier quart

Course RB – Martens 46 (coup de pied de Lehn), 9:07.

MC – Bentancur 58 passe de McThenia (passe de Jackubowicz de McThenia), 6:03.

Deuxième quartier

Exécution RB – Nellessen 5 (échec de l’exécution), 8h50.

MC – Bentancur 34 passe de McThenia (coup de pied de Theilsen), 12:52.

Passe RB – Loveall 25 de Groh (course de Groh), 0:28.

Troisième quart

Course RB – Nellessen 2 (passe échouée), 6:34.

MC – Bentancur 15 passe de McThenia (coup de pied de Theilsen), 5:07.

Quatrième trimestre

Course RB – Martens 21 (course Nellessen), 11:51.

Course RB – Nellessen 17 (échec de la course), 7:19.

MC – McThenia 1 run (coup de pied de Theilsen), 3:39.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

SE PRÉCÉDER–Richmond-Burton : Nellessen 24-118, Martens 6-92, Saranzak 8-37, Kalinowski 6-30, équipe 3-moins 3. Totaux : 51-269. Marian Central : Brady 3-9, Bentancur 3-5, McThenia 9-moins 2. Totaux : 6-2.

P.ASSING–Richmond-Burton : Groh 5-7-0-121. Centre marial : McThenia 24-37-0-379.

RÉCEPTION–Richmond-Burton : Bresnahan 2-58, Loveall 2-56, Nellessen 1-7. Marian Central : Bentancur 9-220, Brady 7-50, Dolter 6-67, Sievert 2-42.

PARC TOTAL DES ÉQUIPES–Richmond-Burton 390, Marian Central 391.