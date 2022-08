Richmond-Burton arborait de nouveaux looks avec les mêmes anciens résultats contre Urban Prep-Bronzeville – Shaw Local

RICHMOND – Richmond-Burton avait plusieurs nouveaux partants et un nouveau gazon artificiel sur son terrain, mais ressemblait toujours beaucoup à son ancien moi.

Les Rockets ont ouvert avec une passe de 40 verges lors de leur premier jeu de mêlée et ont remporté une victoire de 49-0 sur Chicago Urban Prep-Bronzeville vendredi.

RB avait cinq nouveaux partants des deux côtés et jouait son premier match sur le nouveau gazon. Les Rockets, classés n ° 5 dans le sondage de classe 4A de l’Associated Press, ont fait une forte déclaration au premier quart, marquant six touchés.

Lors du premier jeu du match, ils se sont éloignés de leur jeu au sol habituel alors que le quart-arrière Joe Miller (4 sur 5 passant pour 88 verges) s’est connecté avec l’ailier rapproché Luke Bresnahan sur une réalisation de 40 verges. Trois jeux plus tard, le porteur de ballon Toby Quentral-Quezada a marqué le premier touché de la saison sur une course de 11 verges.

Le porteur de ballon Steven Siegel a connu un premier quart mémorable, marquant quatre touchés. En attaque, il a eu des passes de touché de 32, 1 et 14 verges. Il a également récupéré un échappé en défense et l’a renvoyé 24 verges pour un score.

Le porteur de ballon Braxtin Nellessen a marqué le premier de ses deux touchés au premier quart, aidant les Rockets à prendre une avance de 42-0. Les Rockets n’auraient pas pu scénariser un meilleur début de saison.

“Je suis d’accord et ça commence devant avec le joueur de ligne, ils nous ont donné de grandes voies, ils m’ont donné, Toby et Braxtin, beaucoup d’espace pour courir”, a déclaré Siegel qui avait 70 verges en sept courses et une réception pour 20 verges.

Au total, les Rockets ont parcouru 270 verges en 41 courses.

“Le joueur de ligne travaille si dur à l’entraînement, ils méritent vraiment beaucoup de crédit, ils font juste un excellent travail et c’est là que tout commence pour notre attaque”, a déclaré Quentral-Quezada qui a terminé avec 65 verges sur quatre portées, tout en intercepter une passe et récupérer un échappé en défense.

Alors que l’attaque a commencé fort, la défense a été à la hauteur de la tâche. Les Rockets ont limité Bronzeville à 1 mètre au sol en 16 courses pour le match. Ils ont également créé des revirements, récupérant deux échappés et interceptant une passe.

“Nous sommes vraiment sortis et exécutés comme nous travaillons à l’entraînement, nous étions préparés et avons tout mis en place ce soir”, a déclaré le secondeur Daniel Kalinowski. “C’était amusant, nous avions beaucoup d’énergie.”

Les Rockets ont également vu une transition dans le personnel, avec cinq nouveaux partants en attaque et en défense.

“Vous allez toujours perdre de bons seniors, mais cela crée des opportunités et dans un bon programme, si vous travaillez dur pendant l’intersaison, les choses fonctionnent généralement et cela s’est produit pour nous”, a déclaré l’entraîneur RB Mike Noll. “Nous comprenons le concept d’équipe et nous voulons que les pièces s’emboîtent et c’est une force pour cette équipe.”

Les Rockets ont apprécié la sensation de la nouvelle surface.

“Il semble plus léger et plus rapide sur nos pieds, le nouveau gazon sera excellent dans les jeux de pluie et de boue que nous aurions sur l’herbe”, a déclaré Quentral-Quezada.