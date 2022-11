Richmond-Burton accumule des verges lors de la victoire au deuxième tour de classe 4A contre Urban / Prep Bronzeville – Shaw Local

RICHMOND – Le match éliminatoire de deuxième tour de classe 4A de vendredi entre Richmond-Burton et Urban Prep / Bronzeville était une affaire à sens unique.

Les Rockets, têtes de série n ° 1, ont porté le ballon 34 fois pour 365 verges – une moyenne de 10,7 verges par course – et ont obtenu des touchés précipités de quatre joueurs différents.

Le résultat final a été une victoire dominante 54-6 sur les Lions, têtes de série n ° 8.

Il catapulte également les Rockets invaincus (11-0) en quarts de finale de classe 4A la semaine prochaine, contre le vainqueur du match de samedi entre Providence Catholic et Joliet Catholic.

Les Rockets ont remporté 43 de leurs 44 derniers matchs depuis le début de la saison 2019.

Chaque semaine, l’entraîneur RB Mike Noll fixe des objectifs pour son équipe et on lui a demandé après la victoire s’il sentait que son équipe les avait atteints lors de la course de 54 points de son club.

“Oui et non”, a déclaré Noll. « Nos gars ont joué fort et nous nous sommes bien entraînés toute la semaine. Parfois, nous semblions plutôt plats ce soir.

“Mais bien sûr, cela fait deux semaines de suite où nous avons eu de grosses avances contre des équipes que nous étions censés battre. Il peut être facile de se tromper mentalement et d’avoir du mal à rester motivé dans des jeux comme celui-ci. C’est un domaine dans lequel nous devons nous améliorer.

D’un autre côté, cela donne du repos à des joueurs comme l’arrière partant Steven Siegel et évite les blessures potentielles lorsque les équipes ont le genre d’avances importantes en seconde période auxquelles les Rockets se sont habitués.

Pour la deuxième semaine consécutive, Noll a reposé la plupart de ses partants en seconde période, y compris Siegel, qui n’a eu besoin que de neuf courses pour amasser 131 verges au sol, ainsi que trois touchés.

Il a maintenant 1 725 verges au sol et 36 touchés en seulement 11 matchs en 2022.

“C’est un luxe dont je suis reconnaissant”, a déclaré Siegel. « Le travail acharné de mes coéquipiers empêche nos partants de se faire trop battre.

« C’est important, parce que j’utilise beaucoup d’énergie sur certaines de ces plus grosses descentes. Vous vous sentez également plus reposé plus tard dans la semaine. Les choses deviennent beaucoup plus physiques pour nous la semaine prochaine. Ce repos est important donc nous sommes frais.

Toby Quentral-Quezada (6 courses, 72 verges) a eu un TD de 19 verges au sol pour RB, tandis que son coéquipier Braxtin Nellessen a obtenu deux scores au sol – un de 1 mètre et un autre de 6.

Nellessen a terminé avec 10 courses pour 61 verges, et le remplaçant Oscar Bonilla (3 courses, 41 verges) a marqué l’autre touché au sol des Rockets, leur donnant sept touchés au sol contre les Lions (7-4).

“Je pense que le touché d’Oscar a été un point culminant dans ce match”, a déclaré Noll. “C’est arrivé juste après qu’ils aient marqué leur seul touché, qui était contre notre deuxième unité.”

Ce TD est survenu lors du premier jeu du quatrième quart, lorsque le QB des Lions Justyn Garrison (11 sur 21, 153 verges, TD, INT) a trouvé Ja’Vaun Ward-Malone sur un parcours de 72 verges pour six points.

“Voir des gars qui ne voient pas une tonne de temps de jeu réagir comme ça après que nous ayons abandonné un touché est énorme”, a déclaré Noll.

Le seul dépassement de TD du R-B était une frappe de 31 verges à la fin du premier quart du QB Joe Miller à Max Loveall, qui a utilisé un pas de bégaiement hésitant pour deke un défenseur après la capture.

Défensivement, les Rockets ont décroché cinq sacs, un échappé récupéré et une interception de Ryan Wiesniewski.

RB n’a accordé que 106 points en 11 matchs et sait que le niveau de difficulté est sur le point d’être massivement augmenté lors de son prochain match.

“Ça va être un match contre la Ligue catholique d’Orange”, a déclaré Noll. “Nous savons donc que ce sera une bataille physique difficile, peu importe contre qui nous jouons.

« Mais nous nous sommes préparés pour cela toute l’année. Nous avons affronté sept équipes éliminatoires sur notre calendrier, dont Normal West, Rochelle et d’autres. Six de ces équipes que nous avons affrontées ont gagné la semaine dernière et se sont qualifiées pour le deuxième tour. On va faire de notre mieux pour être prêt la semaine prochaine. Ce sera un match physique.