Richmond BratHaus une délicieuse destination de voyage – Shaw Local

Pour les Illinoisiens à la recherche d’une escapade d’un week-end ou d’une excursion d’une journée dans le Wisconsin, les routes 31 et 12 dans le comté de McHenry sont un moyen d’arriver à leurs fins.

Le dernier arrêt dans l’Illinois le long de ces routes en direction du Wisconsin est le village de Richmond, une communauté avec un centre-ville historique, quelques restaurants haut de gamme et Anderson’s Candy Shop.

Oui, Richmond a des raisons pour lesquelles les résidents de Land of Lincoln s’arrêtent et s’assoient un moment, y compris Richmond BratHaus au 10310 Main St.

À cette période de l’année, le BratHaus dispose de sièges en plein air donnant sur une rue principale animée (Route 31), complétant le long bar vintage et les tables à l’intérieur d’une salle à manger aux murs de briques.

Les mots “Gunter Glieben Glauchen Globen” du hit “Rock of Ages” de Def Leppard des années 1980 sont peints sur un mur de briques à Richmond BratHaus. (Dîner Mystère)

L’atmosphère est chaleureuse et accueillante. Les mots “Gunter Glieben Glauchen Globen” du hit “Rock of Ages” de Def Leppard des années 1980 sont peints le long d’un des murs en face du bar. Quelques invités, dont notre groupe, ont pris une photo des mots, qui sonnent allemand, mais les membres de Def Leppard affirment ne signifier rien.

Le menu BratHaus est vaste et comprend des soupes, des sandwichs, des hamburgers et une longue liste d’entrées et d’accompagnements.

Le bretzel bavarois colossal de Richmond BratHaus est accompagné de fromage à la bière, d’aïoli à l’ail et de trempettes à la moutarde au miel. (Dîner Mystère)

Nous avons commencé avec le bretzel bavarois colossal de BratHaus. (20 $) avec sauces au fromage à la bière, aïoli à l’ail et moutarde au miel. Colossal est un euphémisme. Ce bretzel était présenté sur un grand plateau en métal fait pour une grande pizza, arrivant moussé de beurre et saupoudré de sel. Le bain de beurre donne un éclat au bretzel et l’intérieur est doux, mais pas moelleux. Nous avons ramené à la maison plus des deux tiers du bretzel, voulant économiser de la place pour nos repas.

Le Richmond BratHaus Jaeger Schnitzel, avec une sauce aux champignons et des oignons grillés sur un rouleau, est accompagné d’une salade de pommes de terre allemande chaude. (Dîner Mystère)

Un plat était le Jaeger Schnitzel (12 $), avec une sauce aux champignons et des oignons grillés sur un rouleau, et un côté de salade de pommes de terre allemande chaude. Il était fait de filet de porc tendre avec un enrobage croustillant. La sauce aux champignons était savoureuse et la salade de pommes de terre allemande était la vraie affaire, sucrée avec un soupçon de vinaigre.

Notre deuxième repas, bien sûr, était une bratwurst.

Le BratHaus propose 11 styles de wurst (de 11 $ à 14 $) : Polishwurst, saucisse polonaise ; Hotwurst, choucroute et giardiniera; Bavarianwurst, bratwurst aux oignons grillés et choucroute ; Currywurst avec curry ketchup et oignon cru; Hauswurst, avec du fromage à la bière, des oignons grillés et du bacon ; Shroomwurst, un brat farci de portobello-suisse, oignons grillés et sauce aux champignons; Chili Cheese Wurst, avec piment, fromage de bière, oignon et jalapeños; Mexwurst, bratwurst, chorizo, fromage de bière et jalapeños frits ; Carolina Wurst, cheddarwurst jalapeño au bacon fumé, porc effiloché, barbecue chipotle aux cerises et salade de chou; Big Fat Greekwurst, bratwurst, gyro, tomate, oignon et tzatziki; et une Bratwurst traditionnelle.

La Bavarianwurst de Richmond BratHaus, garnie d’oignons grillés et de choucroute, est présentée ici avec un excellent côté amélioré de macaroni au fromage. (Dîner Mystère)

Nous sommes allés avec la Bavarianwurst, en choisissant un côté amélioré de macaroni au fromage (un supplément de 5 $). La bratwurst était savoureuse, et l’oignon et la choucroute un bon accompagnement au beurre. Nous sommes habitués à un gosse grillé, et cela semblait être frit.

Le côté du macaroni au fromage était exceptionnel: le macaroni parfaitement cuit et le fromage semblable au fromage à la bière, garni d’une bonne portion de cheddar finement râpé. Parlez de nourriture réconfortante, c’était comme un gros câlin.

Richmond BratHaus vaut vraiment le détour, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous dirigez.

• The Mystery Diner est un employé de la salle de rédaction du Northwest Herald. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

Recherche de suggestions de lecteurs : nous invitons les lecteurs à partager leurs recommandations d’endroits qu’ils aimeraient que le Mystery Diner visite. Envoyez vos idées par e-mail à tips@nwherald.com.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Richmond BratHaus

OÙ: 10310, rue Main, Richmond

TÉLÉPHONER: 815-862-1762

INFORMATIONS: richmondbrathaus.com