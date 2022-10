Richie Anderson de Strictly fond en larmes lors de l’apparition “tendue” de It Takes Two avec Giovanni Pernice

Les téléspectateurs STRICTEMENT ont été distraits par l’interview “tendue” avec Richie Anderson et Giovanni Pernice sur It Takes Two de ce soir.

La star de la radio Richie a été laissée dans des flots de larmes alors qu’il s’ouvrait sur sa sortie de choc avec l’hôte Rylan

Richie et le danseur italien Giovanni ont reçu la botte samedi après avoir atterri dans les deux derniers avec la popstar Fleur East et le danseur professionnel Vito Coppola.

Le duo a rejoint l’hôte Rylan pour discuter de leur élimination du choc dans l’émission BBC2.

S’ouvrant sur sa sortie, Richie a déclaré: «Nous avons travaillé dur parce qu’avant Strictly, le seul endroit où je dansais était dans une boîte de nuit et je sens que j’apportais la même ambiance à Strictly, alors nous avons travaillé pour me rendre un peu plus gracieux et un peu plus de latin et de salle de bal.

“Mais j’accepte totalement le résultat de samedi soir, et c’est comme ça. J’ai tellement de chance d’avoir pu faire Strictly, et j’ai rencontré des gens incroyables.

Giovanni a expliqué qu’il pensait que leur samba à Hakuna Matata du Roi Lion était “globalement bonne”.

La paire a ouvert Movie Night avec la routine amusante habillée en duo adorable Timon et Pumbaa.

Après avoir regardé un clip de compilation de leurs meilleurs morceaux, Richie est devenu émotif et a été laissé dans des flots de larmes.

Rylan a dit: “Je sais que tu es émotif mais qu’est-ce que ça fait de le regarder en arrière?”





L’air les larmes aux yeux, Richie a eu du mal à faire passer ses mots et avec sa voix qui se brisait, il a dit: “Je suis tellement fier d’avoir rencontré… Je suis tellement populaire.”

Rylan a ensuite demandé à Giovanni s’il était fier du parcours de Richie dans la série.

Giovanni a déclaré: «Je le suis en effet, vous devriez voir l’effort qu’il met dans la pièce tous les jours, il veut vraiment bien faire les choses.

“Comme je l’ai déjà dit, je suis heureux que vous ayez pu vivre cette expérience et peut-être revenir pour un spécial de Noël à un moment donné et danser à nouveau.”

Cependant, les fans n’ont pas pu s’empêcher de souligner l’apparition “tendue” de Giovanni et Richie dans la série.

L’un d’eux a écrit: “Giovanni n’a pas l’air trop dérangé, je ne sais pas si c’est juste moi, mais j’ai eu l’impression qu’il n’avait pas envie d’être avec Richie. #Il faut être deux”

Un autre a posté : “Couper l’ambiance au couteau… #ItTakesTwo”

Un troisième a déclaré: «La tension est hors de l’échelle. Gênant entre Richie et Gio. #Il faut être deux”

“C’est absolument l’interview #ItTakesTwo la plus gênante de tous les temps”, a ajouté un autre.

Les juges du spectacle Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton du Beke ont tous sauvé Fleur, ce qui signifie que le vote de Shirley Ballas n’était pas nécessaire.

Cependant, elle a dit aux hôtes Claudia Winkleman et Tess Daly qu’elle aurait sauvé Richie.

Mais il y avait une disparité dans le marquage avec Craig marquant un cinq médiocre, tandis que Shirley est allé chercher un huit en levant les sourcils et Motsi et Anton ont tous deux marqué un sept.

Les téléspectateurs semblaient se rallier davantage à Craig dans leurs évaluations.

Un téléspectateur a déclaré: “Je vais regarder les scores de Shirley toute la nuit après qu’elle ait donné Richie 8 Basé sur cela, elle sort sûrement un 10 ce soir #Strictly.”

Un autre a écrit : « Richie et Giovanni…..5 toute la journée…..sanglant 8 ??!!! #Strictement.”

Un troisième a déclaré: “Richie a surmarqué comme d’habitude.”

Au cours de sa critique, Craig a déclaré: “Vos bras étaient très planques, je pensais, en parcourant les pistes de promenade, mais je dois dire que j’ai absolument adoré la caractérisation.”

Alors que Motsi a déclaré: «C’est une soirée cinéma bébé, quelle façon de commencer la soirée cinéma. Je pense que vous avez joué des personnages si amusants, divertissants, énergiques… »

Malgré leurs sourires sur la piste de danse, le temps passé par Giovanni et Richie dans la série a été gâché par des spéculations selon lesquelles ils ne s’entendaient pas très bien dans les coulisses.

