Le ministre de la Défense de VLADIMIR Poutine a gagné des millions grâce à des accords de corruption pour financer un style de vie somptueux bien au-delà de son fonctionnaire, selon les enquêteurs salariaux.

Timur Ivanov, 47 ans, et sa femme accro au shopping glamour Svetlana possèdent un immense manoir avec deux Rolls Royce et elle a déjà fait une frénésie de dépenses de 1,1 million de livres sterling, affirme-t-on.

Timur Ivanov et sa femme Svetlana

Le couple possède cet immense manoir au bord de la Volga

Pendant leurs vacances en France, ils ont loué ce yacht

Svetlana au volant de l’une des deux Rolls Royce du couple

Ivanov aurait gagné des millions grâce aux contrats gouvernementaux 1 crédit

Svetlana a dépensé au moins 7 000 £ lors d’une virée shopping à Paris

Les allégations ont été faites par la Fondation russe de lutte contre la corruption (ACF).

Alors qu’Ivanov aidait à superviser l’assaut russe contre l’Ukraine, Svetlana s’est envolée pour Paris pour une virée shopping, dit-on.

Elle a dépensé 7 000 £ rien qu’à Prada et elle a également acheté des bijoux chez des bijoutiers ultra-exclusifs, sur invitation uniquement, affirme-t-on.

Ils allèguent qu’elle blanchit “l’argent sanglant” que son mari a gagné de la guerre d’Ukraine depuis son domicile en France.

Les enquêteurs d’ACF ont levé le voile sur le style de vie somptueux du couple et en particulier sur les sommes exorbitantes dépensées par le couple.

Selon l’ACF, en 2020, Svetlana a dépensé à elle seule environ 1,1 million de livres sterling alors que le couple a un revenu officiel conjoint de 260 000 livres sterling.

Le couple a régulièrement pris des vacances d’un mois dans une villa tentaculaire dans le sud de la France où ils utilisent une Rolls-Royce Corniche comme leur course – l’une des deux qu’ils possèdent.

Ils ont déjà dépensé 150 000 £ par mois pour louer une villa là-bas et aussi 82 ​​000 £ pour louer un yacht, documents obtenus par l’ACF show.r

Une fête d’anniversaire qu’elle a organisée à Istanbul a coûté à elle seule 157 000 £.

“Notre enquête prouve qu’il s’agit d’argent corrompu provenant de contrats gouvernementaux”, déclarent les enquêteurs.

“Maintenant, Ivanov gagne de l’argent en supervisant des projets de construction dans les régions occupées d’Ukraine.”

L’ACF a été fondée par l’ennemi de Poutine, Alexei Navaly, qui languit actuellement dans l’une des prisons du tyran après avoir survécu à une tentative d’empoisonnement avec un agent neurotoxique mortel.

Ils allèguent que les Ivanov possèdent plusieurs domaines d’élite en Russie “d’une valeur de centaines de millions de roubles” et “dépensent des centaines de millions de plus pour leurs réparations”.

Parmi les propriétés qu’ils possèdent, il y a un énorme manoir sur les rives de la Volga.

Le couple s’est marié en 2010 et a reçu une sérénade du groupe allemand Modern Talking, qui a été payé 62 000 £ pour son apparition.

Ils sont régulièrement photographiés lors de fêtes aux côtés de l’élite russe en train de boire du champagne.

Les Ivanov ont deux jeunes enfants ensemble et Ivanova a Mikhail, 19 ans, et Alexandra, 22 ans, issus de son premier mariage.

On pense que Mikhail vit avec le couple depuis l’âge de six ans et il étudie actuellement à l’Université d’Oxford Brookes, où les frais annuels s’élèvent à 14 600 £.

Svetlana – qui utilise également le nom de famille Maniovich – est connue pour ses goûts chers et son ancien mari a révélé qu’elle exigeait environ 40 000 £ par mois à dépenser en équipement de créateur.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils avaient reconstitué ses dépenses sur 12 ans en utilisant 8 000 e-mails qui leur avaient été divulgués.

Il y avait des factures, des plans de maison, des documents pour des yachts et des villas, des paiements pour des antiquités et des bijoux, des détails de fêtes et des milliers de photos.

Les dépenses récentes incluent 75 000 £ pour des meubles du XIXe siècle, 21 000 £ pour des statues en or, 7 500 £ pour une horloge en or et 6 200 £ pour des oiseaux en verre.

Elle a également dépensé 107 400 £ en antiquités et 11 000 £ en accessoires de salle de bain

Le couple s’est récemment offert des vacances de 9 500 £, qui comprenaient un petit-déjeuner de 538 £ de champagne et de caviar un matin.

Ivanov a été nommé vice-ministre de la Défense en 2016 et bien qu’il aime être vu en uniforme militaire, il est en fait un civil.

Il est maintenant chargé de la reconstruction de Marioupol, qui a été rasé par les forces de Poutine lors d’un siège brutal.

Ivanov gagne actuellement de l’argent grâce à la reconstruction de la ville détruite, semble-t-il.

L’Europe n’a imposé des sanctions à Ivanov qu’en octobre 2022, mais l’ACF dit qu’il est temps que Svetlana en soit également frappée.

“En ce moment, la femme d’Ivanov dépense l’argent de son sang dans les boutiques parisiennes”, ont-ils déclaré.

« Elle y vit depuis des mois et dépense des centaines de milliers d’euros pour son style de vie luxueux.

« En achetant de l’art et des bijoux en France, Svetlana Ivanova blanchit l’argent corrompu de son mari et l’aide à échapper aux sanctions internationales.

“Timur Ivanov utilise effectivement la France comme refuge pour l’argent qu’il a obtenu par des moyens criminels.”

Selon l’ACF, les Ivanov ont conclu un “divorce fictif” dans le but d’éviter les sanctions.

Svetlana Ivanova a été approchée pour un commentaire.

