Riches sélections pour Alan King avec Asymmetric à Goodwood | Nouvelles de course

Asymmetric a fait preuve d’intelligence pour remporter les Unibet Richmond Stakes et couronner une belle rencontre à Goodwood pour Alan King.

L’entraîneur King, lauréat du festival de Cheltenham, qui a envoyé son premier vainqueur du groupe 1 plus tôt dans la semaine lorsque Trueshan a décroché la Goodwood Cup, a vu Asymmetric gagner une compensation pour sa seconde étroite dans les Stakes de juillet à Newmarket.

Alors que le peloton du groupe 2 approchait de la barre du stade, il y avait juste assez de place pour que le favori 11-4 de Martin Harley se faufile entre Khunan et Gis A Sub, et une fois dans le clair, il a tiré vers l’avant.

La course n’était pas terminée, cependant, car le vainqueur du Super Sprint Gubbass était le défi le plus large de tous, mais l’histoire malchanceuse de la course semblait être Perfect Power, vainqueur de Norfolk.

Paul Hanagan l’a laissé tomber en dernier dans les premiers stades et partout où il est allé, il a trouvé la porte fermée, finissant en courant.

Asymétrique avait finalement une demi-longueur en main de Khunan, avec Gubbass un nez en troisième et un cou et le même pour Ebro River et Perfect Power.

King a déclaré: « J’espérais et pensais qu’il courrait très bien aujourd’hui, mais je ne pensais pas qu’il devait gagner cela.

« Il a un tempérament absolument merveilleux, il est horizontal, il est tellement décontracté.

« Il a un tour de pied assez mortel quand il y va, ils semblaient être assez stables au début et nous prenons toujours une avance puis reculons et ils n’allaient probablement pas assez fort.

« Martin était très content de lui, il a dit qu’il allait toujours s’arrêter et lui faire une fissure, ce que nous avons fait.

« Il n’est pas le plus gros, je pense qu’il est juste un peu plus affûté pour les Stakes de juillet.

« Il ne fait rien à la maison, il mange et dort et vous n’avez qu’à lui donner une petite pression le matin pour vous assurer que tout va bien.

« Il va doucement, mais nous avons toujours dit qu’il était un bien meilleur cheval sur le terrain. »

Sur les plans, King a déclaré: « Il est dans le Gimcrack, il est inscrit dans le Groupe 1 (Prix Morny) en France, nous verrons ce que l’équipe veut faire. »

Richard Hannon a déclaré à propos de Gubbass : « C’était un autre pas en avant, même si j’ai senti que nous n’avions pas eu de chance de courir.

« Il s’avère être un cheval de Troie pour les propriétaires et il est inscrit au crayon pour le Gimcrack ou le Morny ensuite. »

À propos de Khunan et Perfect Power, l’entraîneur Richard Fahey a déclaré: « Les choses ne se sont pas bien passées pour Perfect Power, mais c’était le contraire pour Khunan, qui a eu une belle course sur le rail et je pense qu’il est un cheval de six stades.

« Perfect Power n’a pas eu une course difficile aujourd’hui, en fait, je n’en ai jamais vu avec un coup moindre. Il ira pour le Morny dans trois semaines. J’espère que ce sera un meilleur terrain – le plus vite sera le mieux. «