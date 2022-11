De la distribution de cartes dans un casino au travail dans des camps pétroliers dans le nord de l’Alberta, le conseiller en toxicomanie Justin Buffalo transforme le chagrin en histoires imprégnées de comédie et de légende urbaine.

Buffalo, 34 ans, a été élevé par sa grand-mère dans la Première nation Samson Cree au sud d’Edmonton. Il a vécu une enfance tranquille dans une partie isolée de la réserve, dit-il, et a passé la plupart de son temps à lire des livres que deux de ses grands-mères lui ont donnés.

« Je lis toujours », dit Buffalo. “C’est gratuit, c’est pas cher, ça ne prend pas de piles.”

Buffaloest dans la deuxième année du cercle des écrivains autochtones d’Audible, un atelier de six mois et un programme de mentorat pour les écrivains des Premières Nations, inuits et métis au Canada. La société de services d’abonnement aux livres audio a lancé le programme pour soutenir les écrivains autochtones émergents et offre des opportunités de mentorat et d’apprentissage pour aider les participants à raconter leurs propres histoires.

Il y a 19 écrivains dans cette session. Ils sont admissibles à une bourse de 1 500 $ pour soutenir leur participation au programme. Audible dit que le programme aide les écrivains à affiner et à élever leur travail, et qu’il offre des opportunités de publication possibles.

L’une des plus grandes inspirations de Buffalo est “Angela’s Ashes”, un mémoire lauréat du prix Pulitzer de l’auteur irlandais Frank McCourt. Donné par un enseignant, Buffalo dit qu’il a établi des similitudes entre le livre et ses propres expériences.

“J’ai vu beaucoup de parallèles de lui grandir en tant que garçon irlandais pauvre, puis déménager dans la grande ville”, a déclaré Buffalo. “Cette identité complètement différente, cette perspective complètement différente, était en fait tellement conforme à la mienne.”

Bien que Buffalo ait grandi dans la Première Nation crie de Samson, il a résidé à Edmonton pendant de nombreuses années. Alors qu’il travaillait dans un casino et dans des cuisines de camp, il a également rédigé des rapports environnementaux locaux pour la Première nation.

Pendant la pandémie de COVID-19, Buffalo s’est mis à tenir un journal et à écrire des histoires qui reflètent ses propres expériences. Il a également profité de l’occasion pour retourner à l’école pour devenir conseiller en toxicomanie.

Son séjour dans des casinos et des camps a ouvert la voie au counseling en toxicomanie. Bien que Buffalo n’écrive pas sur ses clients, il utilise leurs expériences pour éclairer les perspectives de son travail.

“Cela me donne un autre point de vue sur certaines choses.”

L’auteur autochtone Clayton Thomas-Muller a été le mentor de Buffalo au cours des derniers mois. Thomas-Muller est connu pour ses mémoires « Life in the City of Dirty Water », qui est un best-seller national et est finaliste de CBC Canada Reads.

Il est membre de la nation crie Mathias Colomb sur le territoire du Traité 6 dans le nord du Manitoba, mais a principalement grandi à Winnipeg, où il réside actuellement.

“Justin est une âme incroyablement profonde et créative”, déclare Thomas-Muller.

« Une des vraies représentations du mocassin sur le pied gauche et d’Adidas sur le droit. Ayant vécu entre le rez-de-chaussée et la grande ville, il est riche de la perspective qu’apporte ce genre de dichotomie.

Thomas-Muller dit qu’il a choisi Buffalo parmi les candidats au programme “parce que son histoire et son potentiel m’ont vraiment touché”.

Il dit que lui et les autres mentors du programme le façonnent pour qu’il corresponde aux besoins et aux intérêts des écrivains.

« Ce type de programme n’existait pas vraiment à mes débuts », explique Thomas-Muller. “Je suis reconnaissant que le cercle des écrivains soit un endroit où nous pouvons soutenir ceux qui arrivent maintenant.”

Buffalo travaille actuellement sur un pseudo-mémoire intitulé “Eagle Whistles and Elders Echoes”, à propos d’un homme qui ne sait pas qu’il est un ours et essaie de rentrer chez lui pour le sillage de son frère. Buffalo dit que le livre est sombre, mais offre un équilibre entre légèreté et humour.

“Il s’agit de gérer la perte et les épreuves uniques d’essayer simplement de passer la journée”, explique Buffalo. “Je voulais écrire quelque chose qui a une ambiance de mythe moderne.”

Buffalo dit que l’utilisation de l’ours est principalement pour un effet comique et qu’il s’est inspiré du Duck Man dans la série “Discworld” de l’auteur anglais Terry Pratchett.

“Je l’utilise comme excuse pour faire dérailler la conversation et changer le tempo.”

Buffalo dit qu’il apprécie d’apprendre à affiner son écriture et d’en savoir plus sur l’industrie grâce au programme, qui « gagne vraiment les « autochtones » dans le cercle des écrivains autochtones ».

« Je suis vraiment fier de ce que je fais en ce moment », déclare Buffalo, « quelle que soit la direction que cela prend. »

___

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.

Angela Amato, La Presse canadienne

Note aux lecteurs : Ceci est une histoire corrigée. Une version précédente indiquait qu’Audible ne publiait pas d’histoires dans le programme d’écriture.

auteurAutochtone