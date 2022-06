Richarlison: Tottenham espère conclure un accord de transfert pour l’attaquant d’Everton d’ici vendredi | Nouvelles du football

Tottenham espère conclure un accord pour signer Richarlison d’Everton dans les prochaines 24 heures.

Des sources proches des négociations indiquent qu’un accord est proche entre les clubs.

Everton serait sous pression pour se conformer aux règles de profit et de durabilité de la Premier League avant la fin de son exercice, qui est minuit vendredi.

Il reste à voir si les Spurs pourront également conclure un accord pour Anthony Gordon – mais Sky Sports Nouvelles a rapporté plus tôt mercredi que les Blues étaient réticents à discuter de sa vente potentielle.

