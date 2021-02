Richarlison sur la trajectoire de collision avec Everton alors qu’As n’est pas d’accord avec la position du club

Richarlison est prêt pour une collision avec Everton après avoir été en désaccord avec leur position.

L’attaquant a à cœur de jouer pour le Brésil aux Jeux olympiques, qui devraient se dérouler cet été à Tokyo.

Et puis il a désespérément envie de participer à la Copa America, mais il craint que son club ne lui fasse obstacle.

L’ex-star de Watford est devenue membre à part entière de l’équipe nationale du Brésil ces dernières années après avoir fait ses débuts peu après la Coupe du monde 2018 en Russie.

Depuis lors, il a joué un total de 23 fois et en a marqué huit.

Le manager de Selecao, Tite, devrait choisir Richarlison pour les tournois à venir, surtout s’il continue sa forme brillante pour Everton.

Mais le joueur de 23 ans a admis qu’il pourrait être contraint de choisir une compétition à laquelle participer en raison d’un désaccord avec son club.

« Cette année, il y a la Copa America et il y a aussi les Jeux olympiques », a-t-il déclaré à ESPN. « Il semble que le club ne veut pas me laisser partir [to both].