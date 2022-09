Richarlison se lève dans la victoire de Tottenham en Ligue des champions contre Marseille mais Son Heung-Min a du mal

Les premiers buts de Richarlison pour Tottenham Hotspur les ont aidés à marquer leur retour en Ligue des champions avec une victoire 2-0 sur Marseille à 10 dans le groupe D mercredi.

Jusqu’au doublé de Richarlison, Tottenham avait été médiocre contre un Marseille animé qui était la meilleure équipe jusqu’à ce que Chancel Mbemba soit expulsé trois minutes après le début de la seconde période.

Tottenham, qui a raté la Ligue des champions au cours des deux dernières saisons, n’a pas inscrit de tir cadré dans une première mi-temps terne, mais Richarlison a finalement assuré un départ parfait à l’équipe d’Antonio Conte.

1. Richarlison fait sa marque

Jusqu’à mercredi, la contribution la plus mémorable de Richarlison est venue lorsqu’il a appâté Nottingham Forest en tant que remplaçant tardif avec un peu de showboating qui l’a vu fauché quelques instants plus tard. Pourtant, ici, lors du retour des Spurs en Ligue des champions après une absence de trois ans, l’acquisition de 60 millions de livres sterling d’Everton a marqué deux têtes dans les 15 dernières minutes pour donner à l’équipe d’Antonio Conte une victoire 2-0 sur Marseille dans le nord de Londres.

Les deux buts ont bénéficié d’une défense médiocre et d’un avantage numérique qui leur a été donné par le carton rouge de Chancel Mbemba à la 47e minute pour avoir commis une faute sur Heung-Min Son alors qu’il fonçait au but, mais Richarlison, qui a terminé le match en larmes de joie, a donné aux Spurs le avant-gardistes qui leur avaient fait défaut toute la soirée. Ce sont les premiers buts de Richarlison à Tottenham – lors de ses débuts en Ligue des champions pas moins – et fournissent une validation pour Conte qui a choisi de briser le triumvirat d’attaque Son Heung-Min-Harry Kane-Dejan Kulusevski qui était si influent la saison dernière.

2. Conte améliore son record en Ligue des champions

Il ne fait aucun doute que le pedigree d’Antonio Conte dans le football national a remporté plusieurs titres de Serie A avec la Juventus et l’Inter Milan ainsi que son titre de Premier League 2016-17 avec Chelsea. Et l’Italien classerait sans aucun doute la ruée tardive de Tottenham dans les places de qualification de la Ligue des champions la saison dernière comme un exploit pour s’asseoir vers les échelons supérieurs de sa carrière.

Mais pendant tout ce temps, les doutes sur sa capacité à traduire ce succès dans la première compétition de clubs d’Europe ont persisté. Conte avait remporté trois de ses 15 derniers matchs dans la compétition avant mercredi soir; ses deux dernières campagnes à l’Inter les ont vus échouer à sortir de la phase de groupes avant de terminer en bas en 2021-22 avec une victoire en six matchs.

Pendant une longue période ici, il a semblé que Conte lutterait une fois de plus. En 37 matchs de Ligue des champions, il a un nombre égal de victoires et de défaites (12) pour aller avec 13 nuls. Le résultat de ce soir était tout ce qui comptait, mais Conte saura que les performances devront s’améliorer pour rester sur la bonne voie dans le groupe D.

3. Les luttes de Son continuent

Son a devancé Mbemba pour forcer le défenseur marseillais à un tacle de dernière minute qu’il a mal chronométré, incitant l’arbitre slovène Slavko Vincic à brandir un carton rouge (après l’avoir laissé tomber au sol alors qu’il tentait de le faire). C’était donc une contribution essentielle de Son, mais seulement un bref éclair de la menace qu’il a si souvent montrée dans le passé.

La star sud-coréenne de 30 ans, qui était à égalité avec Mohamed Salah pour le Soulier d’or de la Premier League la saison dernière, n’a encore réussi à se démarquer dans aucune compétition jusqu’à présent cette fois et s’est retrouvé l’un des nombreux Spurs étouffés par la redoutable pression de Marseille. , notamment en première mi-temps. Ses buts individuels attendus étaient de 0,08 sur 86 minutes, bien inférieurs à Richarlison (0,55), Kane (0,21) et même Kulusevski (0,20) qui n’a joué que les 29 dernières minutes à l’arrière droit.

Son mérite le temps de devenir bon – comme il le fera sûrement avant trop longtemps – mais la concurrence supplémentaire pour les places aux Spurs cette saison ajoutera de la pression sur lui pour le faire.

Notes des joueurs

Tottenham Hotspur : Hugo Lloris 6, Emerson Royal 7, Cristian Romero 6, Eric Dier 7, Clément Lenglet 6, Ivan Perisic 7, Rodrigo Bentancur 6, Pierre-Emile Hojbjerg 7, Richarlison 8, Son Heung-Min 6, Harry Kane 6.

Sous-titres : Dejan Kulusevski 7, Japhet Tanganga 6, Ben Davies 6, Matt Doherty 6, Yves Bissouma 6.

Marseille : Pau Lopez 6, Chancel Mbemba 4, Eric Bailly 7, Samuel Gigot 7, Jonathan Clauss 7, Matteo Guendouzi 7, Jordan Veretout 7, Valentin Rongier 7, Nuno Tavares 5, Gerson 6, Luis Suarez 6.

Sous-titres : Leonardo Balerdi 6, Sead Kolasinac 6, Amine Harit 6, Pape Gueye 6, Cengiz Under 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Richarlison, Tottenham.

Deux buts lors de ses débuts en Ligue des champions ont élevé une performance moyenne de Tottenham en une performance gagnante. Sa deuxième tête en particulier était excellente.

PIRE: Chancel Mbemba, Marseille

Les visiteurs étaient dans l’ascendant jusqu’à la fente désespérée de Mbemba à la 47e minute sur Son, qui a réduit son équipe à 10 hommes.

Faits saillants et moments marquants

Premier match de Ligue des champions au Tottenham Hotspur Stadium. Premiers buts pour la signature estivale de Richarlison.

encadre le pic.twitter.com/KJNoZLlIXz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 septembre 2022

Vous pouvez dire que cela signifie beaucoup pour la star brésilienne.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Je me souviens très bien quand nous l’avons signé, il a dit ‘J’ai hâte d’écouter la musique de la Ligue des champions et de jouer dans cette compétition. C’étaient des mots importants pour moi. Ce matin, je me suis souvenu. J’ai dit ‘Richy, Je me souviens de ce que tu as dit et ce soir tu as ta chance. Tu as une chance. Tu le mérites, profite de ce moment et essaie de faire de ton mieux.’ Je pense qu’il a fait de son mieux et nous a aidés à marquer des points.” – L’entraîneur des Spurs Antonio Conte sur Richarlison

“Match difficile, jouer contre une très bonne équipe de Marseille qui a fait un bon début de saison. Difficile en Ligue des champions, nous devions commencer fort à domicile et l’expulsion a aidé. Au final, Richarlison a inscrit quelques buts .” – Capitaine des Spurs Harry Kane, à BT Sport

“Nous devrions faire mieux dès la première minute, nous étions un peu nerveux avec le ballon mais nous avons bien défendu et gardé une cage inviolée. Nous devons continuer, faire un peu mieux avec le ballon mais c’était un peu plus facile à 11 contre 10. ” – L’ailier des Spurs Ivan Perisic, à BT Sport

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Une série de “premières” pour Richarlison. Son premier match en Ligue des champions, ses premiers scores en tant qu’homme de Tottenham et son premier match avec plusieurs buts de la tête dans toutes les compétitions.

– La misère de Marseille se poursuit lors des dernières campagnes de Ligue des champions – une victoire et 15 défaites lors des 16 derniers matchs de la compétition.

