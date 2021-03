Richarlison renvoie Everton dans le top quatre alors que Toffees devance Southampton

Everton a finalement guéri leur blues Goodison pour se mettre fermement dans le top quatre des combats.

L’équipe de Carlo Ancelotti a évolué à égalité de points avec son rival acharné, Liverpool, sixième du classement de la Premier League, avec une victoire contrôlée sur Southampton en difficulté, grâce à un beau but de Richarlison.

C’était le cinquième du Brésilien à ses cinq derniers matchs et cela a mis fin à une série de trois défaites consécutives en championnat ici pour le club de Merseyside. Et avec un match en cours contre les équipes au-dessus d’eux, cela signifie qu’elles pourraient accéder aux places de la Ligue des champions.

Ils ont également valorisé la victoire dans un match tendu et sans vie où les visiteurs ont regardé chaque pouce d’une équipe qui a perdu huit de ses neuf derniers matches.

Ancelotti avait déclaré à la veille du match que le récent retour impressionnant de Richarlison devant le but était le bienvenu – mais pas plus susceptible de voir le Brésilien jouer son rôle préféré à l’avant.

« Il jouera là où je lui dis de jouer », a dit l’Italien un peu en plaisantant, mais expliquant plus sérieusement qu’il a besoin de son avant-centre pour jouer avec le dos au but, et Richarlison est mieux de jouer contre un attaquant, courant au-delà de l’arrière. ligne.

C’étaient des mots prémonitoires, car moins de 10 minutes après le coup d’envoi ici, le joueur de 23 ans avait parfaitement illustré le point, avec un bon jeu en avant à l’ancienne de Dominic Calvert-Lewin un facteur clé dans le but.

L’attaquant anglais a lutté dans les airs avec la défense en visite, Mohammed Salisu prenant un coup de main au visage dans le processus, permettant à Gylfi Sigurdsson de glisser le ballon lâche délicieusement à travers, pour que Richarlison contourne avec style le gardien et marque son cinquième but en cinq jeux.