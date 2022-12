Richarlison reçoit le prix “But du tournoi” pour un coup de pied de vélo contre la Serbie lors de la Coupe du monde de football

La FIFA a annoncé vendredi que le coup de pied de vélo de Richarlison contre la Serbie avait été élu but du tournoi lors de la Coupe du monde 2022 qui s’est récemment terminée au Qatar.

Le Brésil avait verrouillé les cornes avec la Serbie lors de la phase de groupes où le doublé de Richarlison a remporté la victoire pour les Brésiliens. Alors qu’il tentait de marquer le deuxième but, le dos de Richarlison faisait face au but lorsqu’il a utilisé une touche pour lancer le ballon en l’air près du point de penalty, puis s’est retourné et a bondi du sol pour donner un coup de pied spectaculaire dans le filet. C’était un spectacle acrobatique de Richarlison.

Ce but a attiré l’attention des fans de football du monde entier et a en outre été sélectionné comme “but du tournoi”. Le but de Richarlison a donc amélioré les buts de Cody Gakpo contre l’Équateur, le but d’Enzo Fernandez contre le Mexique, le coup franc exceptionnel de Luis Chavez contre l’Arabie saoudite et la superbe frappe de Kylian Mbappe contre la Pologne, entre autres.

Après les annonces, de nombreux fans de football ont tweeté leurs réactions et ont également souhaité à Richarlison la réalisation. Voici un aperçu de quelques-uns d’entre eux

Un fan a tweeté : « But absolument génial. Très bien mérité, je l’ai dit quand je l’ai vu, que ce serait l’un des meilleurs prétendants à ce prix. Gr8 Job Richarlison. 👍🙌🔥⚽️”

But absolument génial. Très bien mérité, je l’ai dit quand je l’ai vu, que ce serait l’un des meilleurs prétendants à ce prix. Gr8 Job Richarlison. 👍🙌🔥⚽️— Dee_Dsouza (@Deedsouza) 24 décembre 2022

Un autre utilisateur a écrit: “C’était le plus beau but !! Toujours incroyable ! Il l’a rendu si parfait, le niveau de compétence et la capacité naturelle de placer une balle comme celle-là dans le filet. C’est ça le football !”

C’était le plus beau but !! Toujours incroyable ! Il l’a rendu si parfait, le niveau de compétence et la capacité naturelle de placer une balle comme celle-là dans le filet. C’est ça le football !— Deborah Ramsoobhag (@dcramsoobhag) 23 décembre 2022

Un utilisateur a mentionné que c’était un “choix tout à fait correct” de décerner le prix à Richarlison

Alors que de nombreux fans ont félicité Richarlison pour avoir reçu le prix, mais quelques fans ont eu un mot différent à ce sujet. Certains pensaient que le but de l’Arabie saoudite Vincent Aboubakar était spécial et qu’il méritait de remporter le titre.

hmm… je ne sais pas à ce sujet. But fantastique mais était-ce vraiment mieux que la puce glacée d’Aboubakar ? Ou ce coup franc du Mexique de loin? – C’est toujours Eboue (@ArsenalANewDawn) 23 décembre 2022

Avec cette réalisation, Richarlison a imité Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez et Benjamin Pavard. Le « but du tournoi » a été décerné pour la première fois en 2006 et est choisi par le grand public. La Coupe du Monde de la FIFA est maintenant terminée avec l’Argentine comme vainqueur, mais de nombreux joueurs de différentes équipes ont impressionné le tournoi par leurs compétences et leur puissance.

