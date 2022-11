Richarlison Nets Brace alors que le Brésil bat la Serbie 2-0

Un doublé de Richarlison en deuxième mi-temps, dont un superbe coup de pied en ciseaux au-dessus de la tête, a permis aux favoris du tournoi, le Brésil, de s’imposer 2-0 contre la Serbie lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde au stade Lusail jeudi.

Les quintuples vainqueurs du record avaient parfois peiné en première mi-temps, mais se sont améliorés après la pause et ont été récompensés lorsque l’attaquant de Tottenham Hotspur, Richarlison, a suivi pour marquer le premier match à la 62e minute lorsqu’un tir de Vinicius Junior a été arrêté.

Vinicius a ensuite préparé Richarlison pour marquer à nouveau à la 73e minute avec un superbe effort acrobatique qui est sûrement le but de la Coupe du monde jusqu’à présent.

Ce résultat prolonge le superbe bilan du Brésil en phase de groupes de la Coupe du monde, où sa dernière défaite remonte à 1998 contre la Norvège, alors qu’il s’était déjà assuré une place au tour suivant.

L’équipe de Tite est désormais déjà en tête du groupe G devant la Suisse, qui a battu le Cameroun 1-0 plus tôt et qui est le prochain adversaire du Brésil.

Le score ici était le même que lorsque ces équipes se sont rencontrées en phase de groupes en 2018, mais le Brésil est déterminé à faire bien mieux qu’il y a quatre ans, lorsqu’il a perdu contre la Belgique en quart de finale.

Ils sont venus au Qatar en tant que favoris pour un sixième titre, deux décennies après leur dernière victoire.

D’autres résultats lors du premier tour des matches au Qatar ont servi d’avertissement, leurs grands rivaux argentins subissant une défaite choc contre l’Arabie saoudite dans le même stade et l’Allemagne étant choquée par le Japon.

Cependant, le Brésil aurait su ne pas prendre la Serbie à la légère, étant donné que l’équipe qui occupe la 21e place du classement de la FIFA est l’une des équipes les plus améliorées d’Europe et a dominé son groupe de qualification devant le Portugal.

Pourtant, cela aurait quand même été un énorme choc pour le Brésil de perdre sur un terrain où il a l’intention de revenir pour la finale le 18 décembre.

Tite a envoyé une équipe très offensive, avec Neymar en soutien de Richarlison tandis que Raphinha et Vinicius occupaient les ailes et Lucas Paqueta a ajouté de la créativité au milieu de terrain central.

Neymar, le joueur le plus cher du monde, a commencé avec seulement deux buts pour égaler le record absolu de Pelé de 77 pour le Brésil, mais il devra attendre un peu plus longtemps pour les obtenir.

La Serbie a fait de son mieux pour frustrer la superstar du Paris Saint-Germain, qui a failli marquer directement sur un corner précoce qui aurait soulevé le toit du magnifique stade Lusail, où les tribunes étaient remplies de jaune et de vert.

Les meilleurs moments brésiliens de la première mi-temps sont survenus lorsque la passe défensive de Thiago Silva a trouvé Vinicius dans la surface, seulement pour que le gardien Vanja Milinkovic-Savic contrecarre l’homme du Real Madrid, et lorsque Raphinha a joué un une-deux avec Paqueta avant que son tir ne soit enregistré.

L’ailier barcelonais Raphinha a de nouveau été impliqué dans la minute qui a suivi le redémarrage lorsqu’il a chassé Nemanja Gudelj hors de possession, mais a de nouveau été refusé par le gardien de but.

Cependant, la résistance de la Serbie a été brisée juste après l’heure de jeu.

L’avertissement était venu quand Alex Sandro a frappé un tir du pied gauche sur un montant et deux minutes plus tard, le but est arrivé.

Neymar a préparé Vinicius pour un tir que Milinkovic-Savic a mis la main, mais le ballon s’est cassé à Richarlison qui a suivi pour marquer.

La Serbie a répondu en faisant venir Dusan Vlahovic, l’excitant attaquant de la Juventus qui souffrait d’une blessure.

Pourtant, le Brésil avait maintenant trouvé son rythme et le deuxième but quand il est venu était digne de la plus grande étape.

Un centre de Vinicius avec l’extérieur de sa botte droite a été contrôlé par Richarlison qui s’est ensuite retourné et a sauté pour marquer avec un effort acrobatique scandaleux.

Le Brésil aurait pu marquer plus, Casemiro voyant un tir revenir de la barre transversale, mais c’était un début très prometteur.

