Richarlison a marqué son premier but en Premier League pendant près de trois mois pour mener Everton à une victoire 2-0 à Leicester mercredi.

Mason Holgate a ajouté le deuxième but de son tout premier dans l’élite alors qu’Everton poursuivait son impressionnante victoire 1-0 sur Chelsea samedi, bien qu’il soit privé de joueurs clés comme James Rodriguez, Lucas Digne et Seamus Coleman.

Le milieu de terrain brésilien Allan a rejoint la liste des blessés après avoir été emmené sur une civière en première mi-temps contre Leicester avec un problème apparent aux ischio-jambiers gauche.

Il s’agissait de la quatrième défaite de Leicester en sept matches de championnat à son King Power Stadium, alors que les malheurs de l’équipe à domicile menacent de saper ses quatre meilleures chances.

Leicester a dominé la possession mais n’a pas pu briser une équipe tenace d’Everton qui s’est déplacée à moins d’un point des hôtes, qui ont chuté à la quatrième place.

Leicester a eu une pénalité tardive annulée après que l’arbitre Lee Mason ait initialement accordé un coup de pied, pour décider après avoir vu le moniteur de terrain qu’Ayoze Perez avait plongé lorsqu’il a chuté sous un défi d’André Gomes.

La frappe basse de Youri Tielemans depuis le bord de la surface en deux minutes était aussi bonne que celle de Leicester, qui ressemblait rarement à une brèche dans la défense organisée d’Everton.

Les visiteurs ont toujours eu l’air plus calme et ont pris les devants après 21 minutes lorsque Richarlison a récupéré la passe d’Alex Iwobis sur la gauche, a dérivé à l’intérieur et a tiré dans un tir de 20 mètres qui a rattrapé l’invisible Kasper Schmeichel, qui n’a pu que l’aider dans le coin inférieur.

Une minute plus tard, Jamie Vardy effectuant une 223e apparition record du club en Premier League s’est dirigé directement vers le gardien d’Everton Robin Olsen, qui a été sélectionné devant l’international anglais Jordan Pickford.

Olsen était en grande partie serein et le deuxième d’Everton est arrivé à la 71e minute. Schmeichel a brillamment nié la tête de Michael Keane, puis a tourné l’effort de Dominic Calvert-Lewin sur la barre transversale, seulement pour que Holgate convertisse le rebond à bout portant.