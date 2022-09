Richarlison marque les premiers buts des Spurs pour couler Marseille

Antonio Conte a révélé que Richarlison avait réalisé son rêve en Ligue des champions après que l’attaquant brésilien ait finalement marqué pour Tottenham Hotspur avec un doublé lors de la victoire 2-0 de mercredi sur Marseille à 10.

Après avoir disputé cinq matchs sans but après son transfert de 60 millions de livres sterling (69 millions de dollars) d’Everton, Richarlison a décollé avec une paire de têtes cliniques pour briser la résistance de Marseille dans le nord de Londres.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

L’équipe de Conte était bien en deçà de son meilleur pendant de longues périodes, mais le match a basculé lorsque Chancel Mbemba de Marseille a été expulsé pour une faute sur Son Heung-min au début de la seconde période.

C’était le signal de Richarlison pour saisir les projecteurs alors que le joueur de 25 ans marquait avec 14 minutes à jouer et refrappait cinq minutes plus tard.

Faisant la première apparition européenne de sa carrière, les finitions prédatrices de Richarlison ont montré pourquoi Conte en avait fait sa signature estivale phare.

La vue du Brésilien pleurant de joie alors qu’il célébrait avec sa famille dans les tribunes après le coup de sifflet final a souligné ce que cela signifiait pour lui.

“Je me souviens très bien quand Richarlison a signé pour nous et il a dit ‘J’ai hâte de jouer en Ligue des champions et d’écouter la musique’. Quand un joueur prononce ces mots, cela signifie qu’il a un grand désir et une grande volonté », a déclaré Conte.

Tottenham devrait se qualifier dans le groupe D – qui comprend également l’Eintracht Francfort et le Sporting Lisbonne – et c’était le début idéal, même si leur performance n’était guère accrocheuse.

Invaincu lors de ses sept premiers matchs toutes compétitions confondues cette saison, Tottenham est toujours en train de gélifier après la folie des dépenses de Conte en fin de saison, mais l’Italien sera encouragé par sa capacité à obtenir des résultats.

« Ces nuits sont très spéciales. Avant le match, nous avons parlé avec les joueurs pour dire que nous savons très bien ce que nous avons fait la saison dernière, l’excellent travail et les sacrifices et tout le monde a fait pour que nous puissions avoir cette nuit », a déclaré Conte.

“Je pense que nous avons ressenti un peu de pression dans cette compétition, mais à la fin, nous devons être satisfaits.”

Les nuits européennes sous les projecteurs ont toujours occupé une place particulière dans le cœur des fans de Tottenham élevés par Gareth Bale, Jimmy Greaves, Martin Chivers et Tony Parks livrant des moments emblématiques des compétitions continentales.

Finaliste de la Ligue des champions 2019 à l’époque de Mauricio Pochettino, Tottenham était de retour dans la compétition après deux saisons sans qualification, mais le match avait une sensation distincte de Premier League.

Marseille avait cinq anciens joueurs de Premier League dans son équipe avec Matteo Guendouzi et Nuno Tavares moqués chaque fois qu’ils touchaient le ballon en raison de leurs sorts avec les rivaux amers de Tottenham, Arsenal.

Richarlison scintille

Les liens de Marseille en Premier League ne se limitaient pas au terrain puisque l’ancien milieu de terrain de Manchester City Joey Barton, qui a déjà joué pour le club français et gère désormais les Bristol Rovers de troisième niveau, faisait partie de leurs fans itinérants.

Tottenham a cédé le ballon beaucoup trop facilement en première mi-temps et l’ancien défenseur de Newcastle, Mbemba, a manqué de justesse la cible de loin avant que l’entraînement de Guendouzi ne soit bloqué.

Harry Kane a eu une chance de sortir de l’impasse juste avant la mi-temps, tirant à 12 mètres après que Son l’ait choisi.

La fusée de 20 mètres de Guendouzi a attiré un bon arrêt d’Hugo Lloris, mais le match a fait basculer le chemin de Tottenham deux minutes après le début de la seconde période.

Kane a chuté profondément pour envoyer une superbe passe à Son et le Sud-Coréen a été piraté par une fente désespérée de Mbemba, qui ne pouvait pas se plaindre du carton rouge.

Amine Harit a gâché une occasion en or de donner à Marseille une avance de choc sur le centre de Sead Kolasinac et quelques instants plus tard, Tottenham a finalement pris les devants à la 76e minute.

La décision de Conte d’opter pour l’expérience d’Ivan Perisic en Ligue des champions au lieu du jeune Ryan Sessegnon a porté ses fruits puisque le Croate a lancé un magnifique centre vers Richarlison et que l’attaquant non marqué a propulsé sa tête devant Pau Lopez.

Après avoir brisé son canard, Richarlison a encore frappé cinq minutes plus tard lorsqu’il a rencontré le centre de Pierre-Emile Hojbjerg d’une tête glaçante à 10 mètres.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici