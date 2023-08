Richarlison marque contre Fulham à dix après que Kenny Tete ait quitté le terrain pour enfiler de nouvelles chaussures

Richarlison a marqué un égaliseur pour Tottenham contre Fulham lors de la Coupe Carabao dans des circonstances étranges.

Le Brésilien inscrit son premier but de la saison à un moment crucial alors que Tottenham avait un but à Craven Cottage avant de marquer.

3 Richarlison a égalisé dans des circonstances bizarres Crédit : Getty

Mais il a été aidé par le fait que l’arrière droit des Cottagers, Kenny Tete, avait quitté le terrain quelques instants auparavant.

Le défenseur était déjà sur la touche après que sa botte ait été déchirée en deux par un défi.

Et on a dit au Néerlandais qu’il devait retourner au vestiaire pour obtenir une chaussure de remplacement – et cela ne pouvait pas arriver au pire moment.

L’espace libéré par Tete a été exposé par Ivan Perisic, qui en a pleinement profité avant de passer à Richarlison.

La star de Tottenham a célébré sauvagement alors que Tete était encore dans le vestiaire, qui est apparu quelques instants plus tard – mais beaucoup trop tard du point de vue de Fulham.

L’équipe d’Ange Postecoglou a pris du retard en première mi-temps lorsque le défenseur Micky van de Ven a retourné le ballon dans son propre filet.

L’entraîneur australien a nommé une équipe fortement modifiée par rapport à celle qui a battu Bournemouth 2-0 ce week-end.

Seuls Richarlison et Van de Ven étaient les seuls survivants – par coïncidence, les deux joueurs inscrits sur la feuille de match.

3 La botte de Tete était déchirée en deux et il devait la remplacer Crédit : viaplay

3 Le Néerlandais a sprinté jusqu’au vestiaire pour trouver un remplaçant mais il était trop tard puisque les Spurs ont égalisé en son absence.

Et ce n’est pas dans des circonstances normales que le défenseur néerlandais, venu de Wolfsburg, ait marqué son deuxième but contre son camp de la saison.

Après un centre lancé avec rapidité depuis le côté gauche, le ballon a touché le joueur de 22 ans.

L’objet a dévié violemment de sa botte et a survolé Fraser Forster, qui n’a pratiquement pas eu le temps de réagir.

Tottenham a semblé sans vie tout au long de la première mi-temps et Dane Scarlett a remplacé Giovani Lo Celso et a changé le système, donnant aux Spurs plus de puissance offensive.

Mais Fulham est toujours resté fidèle à ses positions, Tete gardant Perisic silencieux tout au long du match nul de la Coupe Carabao.

Cependant, dès sa sortie du terrain, le Croate n’a pas perdu de temps pour tirer le meilleur parti de la situation.

Bobby Decordova-Reid a remplacé l’arrière droit mais a été facilement battu par l’ancienne star de l’Inter Milan, qui a ensuite délivré un centre en profondeur pour que Richarlison hoche la tête.

