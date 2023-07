Richarlison: m’a conté pendant 2 heures lors de la réunion des Spurs

L’attaquant de Tottenham, Richarlison, a déclaré que l’ancien entraîneur Antonio Conte lui avait crié dessus pendant environ deux heures lors d’une réunion d’équipe.

L’international brésilien a connu une première campagne difficile aux Spurs la saison dernière sous Conte avant que l’Italien ne soit limogé par le club en mars.

Richarlison avait critiqué Conte après l’élimination de Tottenham des huitièmes de finale de la Ligue des champions avant que ce dernier ne réponde et qualifie le joueur d ‘ »égoïste ».

S’adressant au Podcast Que PapinhoRicharlison a déclaré qu’il avait tort d’avoir publiquement critiqué son manager et qu’il a reçu sa punition devant ses coéquipiers.

« Bien sûr, je me suis ridiculisé en disant dans l’interview que j’avais besoin de temps et de tout le reste, c’était après l’élimination en Ligue des champions, mais ensuite je lui ai présenté mes excuses », a déclaré Richarlison.

SPURS PREMIER JEUX PREM 13 août Brentford (A) 19 août Manchester United (H) 26 août Bornemouth (A) 2 septembre Burnley (A) 16 septembre Sheff United (H) 23 septembre Arsenal (A)

« Je lui ai même dit que s’il voulait me punir, il pouvait. .

« Il doit montrer sa fermeté aussi au groupe, dire qu’il est là, qu’il est toujours aux commandes. C’est sa façon de traiter avec les gens, avec le groupe, et il a passé près de deux heures à me gronder en la réunion, devant tout le monde [laughs].

« Puis les joueurs ont même dit : ‘Richi, ne fais plus ça. Reste deux heures à attendre’ [laughs]. Tout le monde voulait y aller et nous y étions. Résolu, très bien. »

Conte a signé Richarlison d’Everton au début de la saison 2022-23, mais l’attaquant a eu des problèmes de forme et de blessures et n’a marqué qu’un seul but en Premier League pour le club.

Après le limogeage de Conte, le joueur de 26 ans a déclaré qu’il avait tendu la main à l’Italien pour clarifier les choses.

« Après qu’ils l’aient renvoyé, je lui ai envoyé un message », a ajouté Richarlison. « Je me suis excusé parce que c’est lui qui m’a demandé d’être embauché, et je ne pouvais pas l’aider autant qu’il le pensait. Le moins que je puisse faire, c’est m’excuser pour ce qui s’est passé là-bas. »