Richarlison fustige le gardien “irrespectueux” d’Arsenal Aaron Ramsdale

Richarlison a déclaré que le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale était “irrespectueux” envers les fans de Tottenham Hotspur en célébrant la victoire 2-0 du derby de dimanche devant eux.

Richarlison a poussé Ramsdale après que le gardien ait levé les bras et embrassé son maillot tout en regardant vers les supporters locaux au coup de sifflet final.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ramsdale a ensuite reçu un coup de pied dans le dos par un supporter de Tottenham alors qu’il s’apprêtait à quitter le terrain.

“Ce que je n’ai vraiment pas aimé, c’est que leur gardien de but allait célébrer devant nos fans”, a déclaré Richarlison à ESPN à propos de Ramsdale. “C’est un peu irrespectueux envers nos fans, il a ses fans, il doit aller célébrer avec ses fans, pas être mignon avec nos fans.”

Richarlison, qui est entré en jeu à la 71e minute lors du match de dimanche, a déclaré qu’il ne craignait pas d’être puni pour ses actions.

“Pas de punition”, a-t-il dit. “Les gens savent que nous avons essayé de faire de notre mieux, mais il faut respecter les autres équipes. Il [Ramsdale] manquait de respect là-bas, et j’y suis allé pour charger [against] lui.”

Richarlison et Aaron Ramsdale échangent des mots lors de la victoire d’Arsenal en Premier League à Tottenham. Photo de Catherine Ivill/Getty Images

Richarlison a également eu des échanges avec la paire d’Arsenal Gabriel Martinelli et Gabriel Magalhaes pendant le match.

Alors que Martinelli était sur le point de tirer un corner, il a vu son coéquipier brésilien Richarlison s’échauffer en tant que remplaçant près de lui et a tendu le bras pour un coup de poing qui a été refusé. Richarlison a dit qu’il était contrarié par Martinelli parce qu’il avait plongé dans une pièce précédente.

“Je veux lui présenter mes excuses”, a-t-il déclaré. “Il a tendu la main et je ne l’ai pas fait. Qu’on le veuille ou non, c’est mon coéquipier au Brésil. Cela en fait partie, c’est un derby, nous avions la tête froide.

“Avec Gabriel, je me suis un peu disputé parce qu’il retardait le match. Il a fini par prendre un jaune [for time-wasting], et je lui ai dit : ‘jouons, jouons’. Et il retardait le match.”

Tottenham a déclaré qu’il travaillait avec Arsenal et les autorités locales pour aider à identifier le fan qui a expulsé Ramsdale et qu’il agira une fois qu’il l’aura fait.