Richarlison énumère les 3 raisons pour lesquelles il a choisi de signer pour Tottenham Hotspur

Par Jamie Brown









Richarlison a donné sa première interview en tant que joueur de Tottenham Hotspur.

Le Brésilien a révélé pourquoi c’est un rêve de signer pour les Spurs.

Il a également énuméré les trois facteurs clés expliquant pourquoi il est si enthousiaste à l’idée de rejoindre le club du nord de Londres.

🎙 “J’ai toujours dit que c’était mon rêve de jouer la Ligue des champions, maintenant ce rêve va se réaliser” Première interview de Richarlison en tant que joueur des Spurs ! 🤩 pic.twitter.com/tBSOXoiuKy — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 juillet 2022

“Quand l’offre de Tottenham est arrivée, je ne pouvais pas y croire”

Richarlison s’est ouvert sur le moment où il a reçu l’offre de Tottenham.

Le joueur de 25 ans était dans son pays d’origine, le Brésil, lorsque la proposition est arrivée.

Il décrit l’opportunité de signer pour son nouveau club comme “un rêve”.

Il a déclaré à SpursOfficial :

“Je me souviens quand j’étais au Brésil et que l’offre de Tottenham est venue, je ne pouvais pas y croire, et après avoir signé le contrat, d’autant plus que c’est comme un rêve.

“Quand je suis arrivé ici, ça m’a donné un frisson dans l’estomac.”

Antonio Conte et ses coéquipiers

L’ancien homme d’Everton a également parlé de l’opportunité qu’il a maintenant de travailler sous Antonio Conte.

Richarlison a honoré l’Italien comme étant “l’un des meilleurs entraîneurs du monde”.

Il a également mentionné comment Carlo Ancelloti lui avait envoyé un message après avoir terminé le déménagement et ce qu’il avait dit à propos de Conte.

Richarlison a dit :

« C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, n’est-ce pas ?

“C’est donc un privilège d’être ici, d’être entraîné par lui.

“Il est de très bons amis avec Carlo Ancelotti, et Carlo m’a félicité pour le transfert et a dit que Conte était un de ses amis.

“J’ai tout pour grandir ici en travaillant avec lui.”

Rêve de la Ligue des champions

Plus important encore, Richarlison réalisera enfin son ambition de jouer en Ligue des champions.

L’attaquant n’a pas encore disputé une compétition de l’UEFA en tant que joueur, mais il jouera désormais dans la plus grande de toutes.

Il révèle comment il a pris la décision l’année dernière qu’il était maintenant temps de rejoindre un club de la Ligue des champions.

Il ajouta:

“Maintenant, je peux être dans le stade, écouter cette musique.

“J’ai toujours dit que c’était mon rêve de jouer en Ligue des champions et maintenant ce rêve va se réaliser.

“Peut-être que je peux pleurer parce que ce sera un moment spécial.

“Jusqu’à l’année dernière, j’étais là-bas sur le canapé de ma maison en train de regarder la Ligue des champions, et j’ai dit que c’était mon moment d’y jouer.”

Cet article a été édité par

Josh Barker.